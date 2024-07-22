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На Иссык-куле 12-летний Алинур Туратбеков спас 3 тонущих женщин

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- Светлана Лаптева
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12-летний Алинур Туратбеков проявил невероятную храбрость и решительность, спасая жизни троих женщин, тонущих в озере вблизи Каракольского городского пляжа.

Как сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области, благодаря его быстрой реакции и мужеству, трагедия была предотвращена.

Алинур Туратбеков, сын заместителя начальника ОВД Тонского района, подполковника милиции Мирлана Буканбаева, и старшего инспектора ОИО УВД Иссык-Кульской области майора милиции Наргизы Осмоналиевой, происходит из милицейской семьи, где привиты высокие ценности служения обществу и взаимопомощи. Помимо этого, Алинур занимается борьбой самбо, что помогает ему развивать силу и выносливость.

Инцидент произошел 20 июля, когда Алинур вместе с матерью и младшими сестрами отдыхал на пляже. Услышав крики о помощи, Алинур без колебаний бросился в воду, чтобы помочь женщине, которая не могла справиться с волной и начинала тонуть. Другие две женщины пытались ей помочь, но тоже начали тонуть из-за наличия подводных обрывов в озере. Проявив мастерство плавания и силу воли, Алинур смог доставить всех пострадавших к берегу. Его действия предотвратили трагедию и спасли жизни людей.

"Мы очень гордимся нашим сыном. Его поступок подтверждает, что в нем заложены настоящие человеческие качества и смелость, которые являются важными чертами нашей семьи", - сказала мать Алинура, майор милиции Наргиза Осмоналиева.


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URL: https://www.vb.kg/438457
Теги:
Иссык-Куль
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