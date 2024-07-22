"В Бишкеке нужно прекратить практику хаотичной посадки деревьев"

В Бишкеке продолжаются масштабные работы по улучшению городской инфраструктуры: параллельно с ремонтом дорог идут работы по улучшению ирригации и посадке новых деревьев. В 2024 году "Бишкекзеленстрой" планирует посадить более 12 тысяч деревьев на создание более комфортной и зеленой городской среды. Но, судя по звонкам в редакцию, горожане обеспокоены тем, что из-за ремонта дорог приходится убирать зеленые насаждения. Что вы на это скажете? Сможет ли "Зеленстрой" вернуть Бишкеку славу зеленой столицы как ее называли в прежние времена? На эти и другие вопросы ответил начальник отдела развития МП "Бишкекзеленстрой" Жаныбек Жумалиев.

- Могу успокоить горожан, что в тех местах, где расширяются дороги и соответственно убираются деревья, будем сажать новые. Если по плану возле отремонтированных дорог будет предусмотрено меньше деревьев, то их больше посадят в других местах. Но, уверяю горожан, это не значит, что вырубили и забыли.

- Какие деревья будут посажены в столице?

- "Зеленстрой" запланировал посадить в этом году более 12 тысяч деревьев - 6800 лиственных и 6000 хвойных. В настоящий момент уже высажены 3500 лиственных и около 4000 хвойных саженцев, которые отбирали по рекомендациям специалистов Ботанического сада, хорошо знающих, какие деревья подходят для нашего климата. Среди рекомендуемых деревьев – сосна, можжевельник, клен и липа.

- Сможет ли Бишкек вернуть былую славу зеленого города?

- Думаю, это возможно. Но бишкекчане должны понять, что прежде всего нужно прекратить практику хаотичной посадки деревьев, раньше это встречалось повсеместно. Поэтому перед тем, как определить место посадки будущего дерева, нужно точно знать, какие коммуникации проходят под землей. Для этого следует ознакомиться с топосъемкой участка. Она есть у организации, в ведении которой находится данная территория. Дерево должно расти от здания не менее чем на 5 метров, расстояние до подземных коммуникаций – 2 метра, от подземного газопровода и канализации - 1,5 метра.

Отступ от проводов на столбах должен быть более 2 метров, а от опоры самого столба - 4 метра. Но это не всегда возможно, поэтому под воздушными коммуникациями предлагается высаживать низкорослые деревья, которые не превышают 5 метров в высоту.

При организации посадки нескольких деревьев или аллеи расстояние между ними должно быть для высокорослых деревьев 5-7 метров, для низкорослых 3-5 метров. При более плотной посадке деревья будут препятствовать нормальному развитию кроны друг друга.

- Какие методы полива используются?

- Когда были сбои воды в прошлые годы, мы начали использовать воду из скважины. Кроме того, в целях экономии воды активно применяется капельное орошение. Например, в Первомайском районе, где находится большое количество парков и скверов, капельное орошение успешно поддерживает зеленые насаждения.

- Как проходит обмен опытом с другими странами и внедрение новых методов?

- Наш коллектив по обмену опытом побывал в Казахстане, Узбекистане, России и Китае. В Китае, например, для подпитки деревьев используется вакцинация. Мы тоже применяли этот метод, но он оказался дорогостоящим. Но мы стараемся перенять лучший опыт других стран. Бишкек становится все более зеленым городом благодаря совместным усилиям специалистов, городских служб и международному обмену опытом.