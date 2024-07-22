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Энергия будет сильной, но разрушительной. Гороскоп с 22 по 28 июля

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Неделя начнётся с перехода Солнца в зодиакальное созвездие Лев, которое состоится 22 июля. Не спешите в первые дни недели с кардинальными преобразованиями. Энергия будет сильной, но разрушительной, что может приводит к конфликтам и спорам. Поберегите свои чувства и чувства окружающих. Со среды время гораздо более размеренное и можно будет много достичь. Удастся запустить новые проекты, либо достичь прогресса в начатых ранее. Возникшие идеи оригинальны и смогут реализоваться в ближайшее время. Летние поездки наполнят жизнь позитивом. В понедельник и вторник тяга к экспериментам может привести к нежелательным результатам. Убыточны инвестиции, покупки. Обратите внимание на сердце и позвоночник. Стричь волосы не желательно. Дабы не исправлять последствия ошибок, дождитесь среды. Среда и четверг вернут размеренность жизни и гармонию в мысли. Удастся отсеять ненужное и взяться за важное. Дни творческого полёта мысли, что поможет развитию. Свидания помогут достичь гармонии в отношения.. Пятница и суббота располагают к непродолжительным поездкам, краткосрочным делам. В воскресенье приятно сложится как семейный отдых, так и романтический вояж. Удачны покупки, инвестиции.

Овен – некоторые люди из вашего окружения неприятно удивят в начале недели, но примите их решения и не пытайтесь их переубедить. От поспешных покупок, незапланированных инвестиций лучше воздержаться. Принимая происходящие перемены, вы уже в течение недели сможете устроить летний отдых, а также дела совсем по-иному, что только пойдёт на пользу. Вас ожидают знакомства, участие в интересных мероприятиях, а также свидания.

Телец – и домочадцы, и руководство в первые дни недели лучше не трогать, требуя решения важных вопросов. Эмоции усложнят диалог и разговор может пойти совсем не так, как хотелось бы. В среду накал эмоций начнёт спадать и найдётся удобное решение. Можно рассчитывать на дополнительные финансовые поступления, в том числе благодаря дополнительной работе, инвестициям. Удачными будут покупки, которые вы сможете совершить вместе с домочадцами. Если в планах есть ремонт, начинать его можно на этой неделе, не откладывая старт на август.

Близнецы – обстоятельства могут помешать реализации некоторых планов и поездкам в начале недели. Не пытаясь противостоять им, вы сохраните здоровье и хорошие взаимоотношения с деловыми партнёрами и близкими людьми. Начиная со среды, многое изменится в вашу пользу. Сложатся деловые встречи, уладятся вопросы с учёбой, а также начнутся летние путешествия, которые превзойдут ожидания. Самое время устраивать личную жизнь.

Рак – воздержитесь в начале недели от расходов. Поддавшись эмоциям можно будет существенно растратиться, потерпев при этом убытки. Справившись с негативным влиянием внешних факторов, вы уже со среды сможете сделать продуманные шаги в области финансов. Удастся увеличить доходы, как благодаря дополнительной работе, так и инвестициям. Выгодны покупки и сделки с недвижимостью. Поездки могут складываться нервозно, а потому сосредоточьтесь на финансах.

Лев – поберегите свои нервы в начале недели. Слова людей в вашем окружении станут полной неожиданностью, вызывая бурю возмущений. Удержавшись от конфликта, вы поступите мудро, поскольку уже в среду настроение изменится, тон общения станет дружелюбным и конфликтные вопросы решатся. Осуществятся мечты, связанные с летним отдыхом, а параллельно решатся и важные деловые вопросы. Поспешите с поставками товаров, онлайн заказами.

Дева – в начале недели резкий переход от размеренно летнего ритма жизни к делам и рабочей суете потребует больших энергетических затрат, но ожидаемого результата не принесёт. Получив сообщение и бросив всё ради возникших дел, вы разочаруете близких людей, которые рассчитывали на общение с вами, и вряд ли достигнете желаемых результатов. Незапланированные деловые поездки и встречи могут не оправдать ожиданий. Растяните неспешное течение летней жизни насколько это возможно.

Весы – развлекательные поездки, свидания и вечеринки будут постепенно вытесняться работой и общением с руководством. Пока ничего конкретного вам не предложат, но спустя время разговор будет продолжен и завершится принятием нужного решения. Можно заниматься подготовкой различных документов. В начале недели сложности могут создать совместные проекты с новыми знакомыми и деловыми партнёрами, а также покупки. Вложив деньги в надежде на быстрый доход, вы можете стать жертвой просчётов.

Скорпион – руководство и домочадцы в начале недели окажутся не в настроении, нервируя своими решениями. Отложите обсуждение важных вопросов, визиты в госорганы на среду и последующие дни. Вы встретите поддержку и оперативное решение вопросов, оформление документов. Все эти хлопоты положительно отразятся н карьере и финансовом положении..

Стрелец – поездки, свидания и вечеринки будут идти своим чередом, но неожиданные сообщения издалека в первые дни недели могут в корне поменять ритм жизни, создав суету и хаос. Решив полностью переключиться на внезапно предложенную работу, вы потеряете спокойствие и растратите позитивную энергию от недавнего отдыха. Воздержитесь от резкой смены работы, а полученные предложения, особенно требующие смены места жительства, тщательно обдумайте и посоветуйтесь с домочадцами.

Козерог – делитесь знаниями и продолжайте собственное развитие. Обмен опытом не только расширит кругозор, но и поможет обрести новых друзей, создать перспективные деловые связи. В начале недели сложности могут возникать в решении финансовых вопросов. Опрометчивые шаги, рискованные эксперименты способны привести к существенному опустошению казны и даже долгам. Покупки, которые вы не планировали ранее, также окажутся разорительными.

Водолей – в начале недели голословные заявления деловых партнёров и домочадцев станут громом среди ясного неба, но эмоции окажутся не лучшими союзниками в решении возникших противоречий. Спокойная реакция с вашей стороны на происходящее снизит накал эмоций, а в дальнейшем удастся спокойно разрешить возникшие трудности. Взявшись с удвоенными силами за работу, вы восстановите поток финансовых поступлений и преуспеете в карьере.

Рыбы – столкнувшись в начале недели с недомоганием, не перегружайте себя работой. Повышается вероятность происшествий, травм. Отдохните, восстановите силы и со среды беритесь за дело. Самочувствие улучшится, а вы получите работу, которая увеличит доходы. Можно менять место работы. Благодаря полученным доходам, вы сумеете позволить себе восстанавливающий отдых и профилактические процедуры.

Астролог Андрей Рязанцев


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Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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