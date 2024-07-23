Погода
$ 84.07 - 84.87
€ 91.62 - 92.62

В Индии произошла вспышка малоизученного вируса Чандипура

269  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В штате Гуджарат на западе Индии зафиксировали 50 случаев заражения вирусом Чандипура, 16 человек погибли, заявил министр здравоохранения штата Рашикеш Патель. Его слова приводит телеканал NDTV.

"Сообщения о заражении трех человек поступили из других штатов. По всему штату [Гуджарат] зарегистрировано 50 случаев заболевания вирусом Чандипура, 16 человек погибли", - сказал он.

Вирус Чандипура был назван в честь деревни в индийском штате Махараштра, где его впервые выявили в 1965 году. Его распространение связывают с укусами москитов. К симптомам вируса относятся лихорадка, головная боль, судороги и потеря сознания, которые в тяжелых случаях могут привести к коме и смерти. Лекарств или вакцины от вируса Чандипура не существует, основная борьба с ним сосредоточена на профилактических мерах.

По словам Пателя, информация о распространении вируса была передана в каждый населенный пункт и организации здравоохранения. Министр здравоохранения Гуджарата поручил провести дезинсекцию и обеспечить интенсивную терапию пациентам.

В Индии периодически происходят вспышки заболевания вирусом Чандипура. Так, в 2003 году им заразились 329 детей, из них 183 случая обернулись летальным исходом.

В сентябре 2023 года в Индии произошла вспышка вируса нипах, от которого погибли два человека, еще сотни оказались заражены. Заболевание передается от животного к человеку, вызывает отек мозга и приводит к смерти в 40–70% случаев.

Источник: РБК


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438464
Теги:
Индия, эпидемия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  