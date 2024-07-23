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Росстат раскрыл "портрет" мигранта в России

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- Светлана Лаптева
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Среднестатистический международный мигрант в России - это женатый мужчина трудоспособного возраста родом из Таджикистана, следует из данных Росстата. РБК обсудил с демографами "портрет" въезжающих в страну иностранцев

В 2023 году число мигрантов, приехавших в Россию из-за рубежа, составило 560,4 тыс. человек - на 23% ниже, чем годом ранее, следует из бюллетеня Росстата "Численность и миграция населения Российской Федерации". Это минимальное значение с 2013 года, когда в страну въехали 482 тыс. международных мигрантов. Чаще всего в 2023 году в Россию прибывали молодые мужчины из Таджикистана и Киргизии.

В Росстате сообщили РБК, что не собирают официальную статистическую информацию о причинах снижения числа прибывших международных мигрантов в страну, и перенаправили вопросы в МВД. В МВД не ответили на запрос РБК.

Вместе с экспертами РБК разбирался в деталях социально-демографического "портрета" типичного мигранта.

Особенности учета

В качестве мигрантов Росстат учитывает только иностранцев, зарегистрировавшихся по месту проживания или временного пребывания на срок девять месяцев и более, эти данные служба получает от территориальных органов МВД. В результате значительная часть миграции (особенно временные трудовые мигранты) не попадает в эти данные, что необходимо учитывать при их анализе, предупреждает демограф Игорь Ефремов.

Всеобъемлющая статистическая информация о мигрантах вне зависимости от сроков регистрации содержится в отчетах МВД, но с прошлого года ведомство перестало их публиковать, указывает демограф.

Въезд иностранных граждан в Россию фиксируется Пограничной службой ФСБ России: по ее данным, в 2023 году границу страны с различными целями (от работы до транзита) пересекли 15,47 млн иностранцев.

Возраст и гражданство

Более половины (55%) международных мигрантов, учтенных Росстатом в 2023 году, - мужчины, 45% - женщины. Подавляющее большинство из них (76%) находится в трудоспособном возрасте, под которым статслужба понимает диапазон от 16 лет до достижения пенсионного возраста (в 2023 году он составлял 58 лет для женщин и 63 года для мужчин). Наиболее распространенной возрастной когортой среди обоих полов является диапазон 20–24 года. На пожилых приходится 11% международных мигрантов (в их числе, например, 11 человек старше ста лет), на детей - 13%.

Наиболее значительная часть приезжих (31%) являются выходцами из Таджикистана, на втором месте по численности (10%) - приезжие из Киргизии. На Украину, Армению и Казахстан приходится по 9% от общей численности мигрантов, на Узбекистан - 4%. Четверть из них жила в стране отправления с рождения, около трети провели там десять лет и более, а 17% - лишь один год. Около 40% международных мигрантов являются гражданами России, следует из данных Росстата.

Доля граждан России всегда была и остается высокой внутри потока международной миграции, поясняет Ефремов. "До 2022 года она составляла 30–35%, в 2022 и 2023 годах выросла до примерно 40%", - указывает он.

Почти во всех странах собственные граждане как активно мигрируют за пределы страны, так и возвращаются. В случае России эта особенность усиливается также тем, что россиянам можно получать гражданства других стран, не теряя российского, а некоторым иностранцам из государств, вносящих большой вклад в поток иммигрантов (например, Таджикистана) разрешено приобретать российское гражданство без отказа от предыдущего.

Теоретически в поток прибывающих из-за границы мигрантов, в том числе граждан России, в 2023 году могли попасть возвращающиеся из временной эмиграции россияне, уехавшие после февраля 2022 года, допускает демограф. "Но по сравнению с предыдущими годами доля иммигрантов, которые в прошлом месте проживания пробыли менее года, изменилась незначительно (на несколько процентных пунктов). Эти проценты в целом - нормальный естественный уровень, который, помимо прочего, отражает большую долю постоянно циркулирующих мигрантов в общем потоке миграции (независимо от их гражданства)", - констатирует Ефремов.

Семейный статус и цель поездки

Среди приехавших из-за рубежа высокая доля состоящих в браке. Из всех мигрантов в возрасте старше 14 лет таким статусом обладают 51%. Менее трети (28%) никогда не были замужем или женаты, 5% находятся в разводе, 3% овдовели. Семья и дети являются ценностью номер один для мигрантов, отмечали ранее исследователи из РАН.

В то же время высоким уровнем образования приезжающие в Россию, как правило, не обладают. По данным Росстата, основная их часть (39%) имеет среднее общее образование, то есть окончили школу. На втором месте по распространенности - обладатели среднего профессионального образования (то есть выпускники колледжей и техникумов), на них приходится 22% всех мигрантов. Высшее профессиональное образование есть не более чем у 9% приезжих (в частности, среди них статслужба учла 133 доктора наук), а образование на уровне начальных классов школы или полное его отсутствие фиксировалось у 1,9% мигрантов.

Тот факт, что в основном в Россию едут мигранты с невысоким уровнем образования, с одной стороны, отражает специфику отечественного рынка труда и структуру экономики (есть запрос на низкоквалифицированный труд - курьеров, дворников), но с другой - высокий уровень конкуренции за кадры с другими странами, говорит демограф Алексей Ракша. "Те же самые высококвалифицированные узбеки, конечно же, за более высокими зарплатами поедут в Корею, Евросоюз или Великобританию. А чуть менее квалифицированные могут даже и в Эмираты поехать, где все равно платят больше, чем в России", - указывает он.

В то же время мигранты все меньше соответствуют требованиям российских работодателей, считает демограф. "Сейчас огромный дефицит "синих воротничков" - рабочих, но тем не менее квалифицированных. Текущий поток мигрантов вряд ли заполнит такой разрыв", - отмечает Ракша. Как ранее писал РБК, правительство обсуждает создание отдельного федерального проекта по найму мигрантов, который предусматривает переход на организованный набор в качестве основного инструмента привлечения иностранной рабочей силы.

При этом в разбивке причин переезда, которую приводит Росстат, работа не занимает первое место по популярности - с трудовыми целями в 2023 году в страну приехали 28% мигрантов. В основном при прибытии в Россию мигранты руководствуются "причинами личного, семейного характера", в числе которых вступление в брак, переезд к родителям или детям.

Регионы - лидеры по притоку мигрантов

Подавляющее большинство (80%) международных мигрантов предпочитают российские города проживанию в сельской местности. Среди отдельных регионов по чистому миграционному приросту (превышению числа прибывших над числом выбывших) в 2023 году лидировали Московская область, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ - на них пришлось 57% совокупного миграционного прироста по международной миграции, который составил 109 тыс. человек.

Москва по размеру миграционного прироста не вошла даже в топ-20 (+1,1 тыс. мигрантов), а в Санкт-Петербурге и вовсе был зафиксирован миграционный отток.

В последние годы Москва и в какой-то степени Санкт-Петербург в статистике миграции уступают место соседям по агломерации - Московской и Ленинградским областям, указывает Ефремов. "Это закономерный результат того, что в статистику миграции попадают только перемещения с регистрациями, а жизнь и жилье в центрах крупнейших агломераций становятся все более дорогими и недоступными для мигрантов", - объясняет он. Такой процесс характерен почти для всех развитых стран, констатирует демограф.

Необычно большой миграционный прирост в Югре и некоторых других северных регионах может быть вызван эффектом базы - скорее всего, в 2022 году туда прибыло меньше трудовых мигрантов со сроками временных регистраций от девяти месяцев до года с небольшим и, соответственно, в 2023 году стало меньше выбытий после истечения этого срока, предполагает Ефремов.

Среди регионов - аутсайдеров по динамике миграции оказались Приморский край, Томская область и ряд приграничных с Украиной регионов - Крым, Севастополь, Ростовская и Белгородская области. "Близость военных действий может отпугнуть часть мигрантов, но не думаю, что это внесло большой вклад в отток людей в международной миграции в ряде регионов вблизи Украины", - рассуждает Ефремов.

Скорее тут тоже можно подозревать эффект базы: в 2022 году именно в этих регионах регистрировались многие украинские беженцы, у которых не было российского гражданства, допускает эксперт. В 2023 году у многих из них истекли сроки регистраций, в результате чего такие люди, физически остающиеся в России (с полученным гражданством России, с новыми регистрациями, иногда со сменой региона проживания), формально в статистике попали в выбытия в международной миграции, заключает демограф.


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URL: https://www.vb.kg/438466
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