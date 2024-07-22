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Четыре страны проектируют "обходной" Россию маршрут

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Азербайджан, Туркменистан, Грузия и Румыния создадут международный транспортный маршрут "Каспийское море - Чёрное море". Об этом сообщает СМИ.

Согласно информации, соответствующее четырёхстороннее межправительственное соглашение будет подписано до конца 2024 года в Бухаресте.

Ранее сообщалось, что Туркменистан и Румыния уделяют особое внимание созданию международного транспортного коридора "Каспийское море - Чёрное море". В связи с этим в Бухаресте в апреле текущего года состоялись заседания совместной комиссии по автомобильному транспорту и рабочей группы по транспортному сотрудничеству. Делегацию Туркменистана возглавлял глава "Туркменавтоулаглары" Гуванчмырат Акмаммедов.

Предполагается, что реализация проекта внесёт значительный вклад в развитие международных грузовых перевозок и логистики между Центральной Азией и Европой. Румынский порт Констанца может стать перевалочным пунктом для грузоперевозок по направлению в Европейский союз из каспийского порта Туркменбаши, а также из Казахстана и Узбекистана. Маршрут поставок предполагает использование специальных контейнеров и проходит через Каспийское море в Баку, затем по железной дороге в Батуми или Поти (Грузия), оттуда - морским путём в Румынию.

Соединённые Штаты добиваются того, чтобы экспорт товаров из Центральной Азии шёл не через Россию и Китай, а альтернативными путями, в том числе через Азербайджан. Об этом 26 июня заявил заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О"Брайен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

"Это касается всей Центральной Азии, экспорт всех стран (этого региона) на мировые рынки сейчас идёт только через Китай и Россию. Для обходного пути им нужно сотрудничать с Азербайджаном. Один путь проходит через Грузию к Чёрному морю, но другой, потенциально более крупный, проходил бы через Азербайджан, Армению и Турцию, и из этих соображений нам необходимо мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией", - рассказал тогда высокопоставленный американский дипломат.

Как отмечало EADaily, на фоне продолжающегося геополитического кризиса вокруг Украины и беспрецедентных по своей жëсткости санкций Запада в отношении Москвы востребованность для европейских стран "обходных" Россию транспортных маршрутов резко возросла после 2022 года.


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URL: https://www.vb.kg/438472
Теги:
Азербайджан, дороги, Россия
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