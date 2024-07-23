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На Алтае раскопали двухметрового энеолитического человека

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С 24 июня по 15 июля проходила Международная археологическая экспедиция "Большой Алтай: тюркское наследие Сентелек 2024". В этом году в работе экспедиции приняли участие студенты из Кыргызстана, Таджикистана и России. Зарубежным партнером по организации и проведению экспедиции стал Павлодарский государственный университет имени Тойрагырова, Республики Казахстан. Всего в работе экспедиции приняло участие 40 человек, в том числе группы школьников из Алейского и Рубцовского районов Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай".

Экспедиция продолжила археологические раскопки на могильниках Урочище Балчикова 3 и Малая Татарка 2, которые второй год подряд реализуются в рамках НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" под руководством Сергея Грушина, доктора исторических наук, профессора кафедры археологии, этнографии и музеоологии АлтГУ.

"На могильнике Урочище Балчикова 3 нами исследованы две каменные курганные насыпи. В кургане №14 детское погребение человека, культурную принадлежность которого ученым Большого Алтая предстоит определить в лабораторных условиях методом радиоуглеродного датирования. Вторая курганная насыпь, изученная в ходе полевых работ, оказалась без погребения. К юго-восточной поле кургана примыкала прямоугольная оградка, к востоку от которой зафиксирована вертикально стоящая каменная стела. В поминальной ограде обнаружены остатки жертвенника, фрагменты костей и челюсть лошади. Данный комплекс по ряду признаком можно связать с тюркским периодом и датировать его 8-9 вв. н.э.", – рассказал Сергей Грушин.

Не менее интересным погребальным комплексом оказался курган, раскопанный на памятнике Малая Татарка 2. Погребальный объект состоял из округлой крепиды, сооруженной из каменных плит. В центре кургана была зачищена каменная кладка, под которой обнаружены кости человека в плохой сохранности. Погребение предположительно отнесено к раннескифскому времени. Под первым погребением археологи обнаружили более раннее захоронение мужчины 40-45 лет с подогнутыми в коленях ногами, посыпанного охрой. Впечатляет рост погребенного человека, который, судя по массивным костям, составлял около 2 м. Зафиксированный погребальный обряд позволил отнести захоронение к эпохе энеолита, к афанасьевской культуре и датировать его 32-28 вв. до н.э.

Несмотря на то, что в ходе полевых изучений 2024 года не зафиксирован инвентарь, найденный антропологический материал и зачищенные каменные конструкции представляют большой интерес для науки и проливают свет на древнюю и средневековую историю Большого Алтая. Поэтому дальнейшее изучение памятников Урочище Балчикова 3 и Малая Татарка 2 является перспективным направлением в деятельности НОЦ "Большой Алтай".

Участие школьников, студентов и ученых из стран Центральной Азии в экспедиции способствовало формированию общих подходов и взглядов на научное наследие тюркских народов, а также содействовало развитию дружественных международных отношений.


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URL: https://www.vb.kg/438474
Теги:
археология
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