Кыргызстану необходима современная лаборатория по качеству воды

Заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности - Директор Службы водных ресурсов Алмазбек Сокеев встретился с представителем Германского общества GIZ господином Ральфом Шумахером и Патриком Букером относительно реализации регионального проекта "Развитие городов".

Во время встречи обсуждались вопросы по использованию питьевого водоснабжения и сточных вод в планировании городов, экологических аспектов.

Службой водных ресурсов было предложено в рамках реализации проекта предусмотреть повышение квалификации сотрудников Бассейновых управлений водных хозяйств и Государственного учреждения "Таза Суу", наращивание технического потенциала лаборатории по качеству воды.