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На Суусамыре на пастбище "Музтор" открыт новый пункт сбора молока

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- Светлана Лаптева
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Заместитель Председателя Кабинета Министров – министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев в рамках рабочей поездки в Таласскую область открыл пункт сбора молока на пастбище "Музтор" в Суусамырской долине.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в целях улучшения качества молока в условиях высокогорья в этом центре по проекту "Центр конкурентоспособности агробизнеса" были установлены 3-тонный рефрижераторный танкер и 2-тонный молоковоз, а также сформировано сообщество производителей молока.

Торобаев заявил что : "Наши фермеры собирают молоко с далёких пастбищ, везут его за 120 километров в город Талас, снижая качество молока и снижая доходы производителей. Теперь охладители танкеры и цистерны для хранения и транспортировки молока значительно облегчат бремя наших фермеров".

После этого министр ознакомился с деятельностью молочной компании "Талас сут" в городе Талас. В ходе переговоров министр сообщил, что после результатов помощи, оказываемой в рамках проектов, реализуемых Центром конкурентоспособности агробизнеса при поддержке Министерства водного ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, будет оказана комплексная поддержка в дальнейшем.

Отмечена необходимость реконструкции и модернизации предприятия "Талас Сут" в соответствии с современными требованиями. Суточная мощность предприятия в летний сезон составляет 30-40 тонн. Численность специалистов и рабочих составляет около 70 человек. Текущая производственная мощность составляет едва 60%. 80-85% молочной продукции (сливки и сухое молоко) покрывают внутренний рынок области и города Бишкек, а остальные 15-20% экспортируются в Россию и Казахстан. Общее количество доноров молока составляет более 1500 фермеров, сбор молока осуществляется из 40 сел области, а также имеется 3 молокоприемных пункта.


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URL: https://www.vb.kg/438476
Теги:
молодежь, Таласская область, молоко, Кыргызстан
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