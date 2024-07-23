Госдуме предлагают депортировать мигрантов за незнание русского языка

Мигрантов в России предлагают депортировать за их счет, если полученный иностранцем сертификат о знании русского языка был признан недействительным. Такой законопроект внесли в Госдуму представители ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.

Поясняется, что если средств на отъезд у приезжего не окажется, его депортируют за счет дипломатического представительства или консульского учреждения страны, гражданином которой он является.

"Приезжать к нам должны только востребованные специалисты, которые потрудились выучить наш язык и историю страны, - выразил уверенность Слуцкий. - Тех, кто проник в Россию обманом, кто приехал заниматься криминалом и купил себе документы, незамедлительно депортировать без затрат для нашего бюджета".

Комментарии депутата ГД (ЛДПР)Владимир Сипягин:

"Приезжать к нам должны только люди, готовые к интеграции в культурную среду. И язык тут играет ключевую роль. Нам нужны специалисты, востребованные на рынке труда, но понимающие ценности, традиции, готовые выучить русский язык и знать историю нашей страны.

Мы видим, как дети мигрантов идут в школу, не зная языка, потому что их родители проникли обманом в Россию, ведут полулегальную деятельность или купили себе документы для пребывания в стране. Их, конечно, необходимо депортировать. Этот серый канал миграции нужно прикрывать в том числе законодательно".

Депутат ГД (ЕР) Джамаладин Гасанов:

"Предложения коллег выглядят достаточно радикально. На сегодняшний день иностранный гражданин может быть депортирован, если он нарушает условия пребывания в России. В таком случае он обязан за свой счет выехать из России в течение 15 дней со дня уведомления об аннулировании его разрешения на временное проживание или вида на жительство.

Языковой сертификат - это необходимое условие для легального пребывания в нашей стране в качестве рабочей силы. В последнее время фиксируются случаи фиктивного приема экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации с целью выдачи сертификата трудовым мигрантам. И здесь необходимо усилить контроль именно за теми институтами, которые выдают сертификаты, а не выдворять мигрантов. Потому что получается, что они находятся в уязвимом состоянии и не могут на это повлиять, а уж тем более нести ответственность за недобросовестную работу сертифицирующих организаций".

Источник: rg.ru