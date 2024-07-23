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Президент Садыр Жапаров открыл малую ГЭС "Кайнама" в Токтогульском районе

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- Светлана Лаптева
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров вчера, 22 июля, в ходе рабочей поездки в Джалал-Абадскую область открыл малую гидроэлектростанцию (ГЭС) "Кайнама".

Строительство ОАО малой ГЭС "Кайнама", расположенной в Токтогульском районе Джалал-Абадской области, началось в ноябре 2023 года. В 2024 году строительство гидроэлектростанции с двумя гидроагрегатами установленной мощностью 9,6 МВт завершилось.

Глава государства, поздравив собравшихся с открытием ГЭС, подчеркнул значимость этого события как прорыва в энергетическом секторе страны. Энергетический вопрос, который длительное время был одной из ключевых проблем национальной экономики, теперь находит свое решение благодаря запуску новых энергетических объектов.

Президент отметил, что приоритетным направлением в решении энергетических вопросов в стране является строительство гидроэлектростанций.

В данном контексте Садыр Жапаров призвал бизнесменов и инвесторов поддержать эту инициативу и активно включиться в реализацию проектов в данной сфере.

Глава государства рассказал о выделенных инвестиционных средствах в размере 9 млн 307 тысяч долларов США на строительство каскада гидроэлектростанций. В эту сумму входят вклады банка "Raiffeisen-Landesbank Steiermark" и Кыргызско-Российского фонда развития. Он подчеркнул, что малая ГЭС "Кайнама" станет одним из крупнейших налогоплательщиков Токтогульского района, внося значительный вклад в экономическое развитие региона.

Президент отметил, что ГЭС "Кайнама" общей мощностью 9,6 МВт будет производить 39,2 миллиона киловатт-часов энергии в год. Эта энергия будет направлена на обеспечение потребностей жителей Уч-Терекского айыл окмоту и части города Кара-Куль.

Садыр Жапаров акцентировал, что страна обладает потенциалом для строительства и введения в эксплуатацию множества гидроэлектростанций, подобных малой ГЭС "Кайнама".

Он также отметил, что подписаны соглашения для реализации аналогичных проектов на Орто-Токойском и Папанском водохранилищах.

Кроме того, Садыр Жапаров добавил, что специалисты страны в сфере энергетики совершенствуют свои навыки и накопят опыт, обеспечивая стабильное энергоснабжение для всех граждан.

Здесь же Президент Садыр Жапаров побеседовал с местным населением и ответил на волнующие их вопросы, в частности, он заверил, что строительство многоэтажных домов через Государственную ипотечную компанию будет вестись и в селах. Тем самым, будут улучшены жилищные условия для местных жителей и сохранятся пахотные земли.


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URL: https://www.vb.kg/438487
Теги:
Садыр Жапаров
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