В Сузаке открыта новая ГЭС

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров вчера, 22 июля, в ходе рабочей поездки в Джалал-Абадскую область открыл малую ГЭС "Кок-Арт".

Строительство малой ГЭС "Кок-Арт", расположенной в Сузакском районе Джалал-Абадской области, началось в августе 2023 года. Установленная мощность гидроагрегата составляет 6,8 МВт. Предполагаемая годовая выработка электроэнергии составит 25,0 миллионов киловатт-часов.

Поздравляя собравшихся с открытием малой ГЭС "Кок-Арт", Глава государства подчеркнул, что данная гидроэлектростанция будет играть важную роль в развитии региона. Он также отметил значительный вклад Узбекско-Кыргызского фонда развития в достройку этой ГЭС в короткие сроки.

Общие инвестиции, задействованные в этом проекте составили 7,8 миллионов долларов США. Половина этой суммы поступила от Узбекско-Кыргызского фонда развития, а другая половина была вложена частным инвестором.

Президент Садыр Жапаров отметил, что производимой электроэнергии будет достаточно для удовлетворения потребностей более 10 тысяч жителей Сузакского района.

Глава государства заверил, что сегодняшнее открытие малых ГЭС является лишь началом работы по строительству новых гидроэлектростанций. Он также отметил, что на протяжении четырех лет ведется борьба с коррупцией и организованной преступностью, что позволяет восстановить порядок и обеспечить эффективность проектов в стране.

Президент также отметил поддержку общественности. Совместными усилиями была восстановлена система государственного управления, что позволило стране значительно увеличить доходы государства и достичь экономического роста.

Президент Садыр Жапаров упомянул о введении в эксплуатацию таких гидроэлектростанций, как Бала-Саруская, малая ГЭС "Иссык-Ата". Он также объявил о запланированном запуске второго агрегата крупной "Токтогульской" ГЭС и четвертого агрегата "Уч-Коргонской" ГЭС.

Также гидроэлектростанции, такие как "Исфайрам-1", "Белес", "Авлетим", "Лейлек", "Курак-Тектир", "Адын-Ункур", "Буйга", "Кожо-Каир", "Кара-Жыгач", "Ленинполь" и ГЭС "Аманат", готовятся к вводу в эксплуатацию. Суммарная мощность этих гидроэлектростанций составит около 140 мегаватт.

Президент Садыр Жапаров упомянул и о строительстве ГЭС "Камбар-Ата-1" отметив что инвесторы уже найдены, и в ближайшем будущем, при правильном и экономном использовании водных ресурсов, страна начнет экспортировать производимую электроэнергию.

Глава государства также подчеркнул, что находясь у истоков рек, страна систематически сталкивалась с проблемой нехватки электроэнергии. И за последние два года сделала значительные шаги вперед, улучшив ситуацию благодаря реализации проектов по строительству гидроэлектростанций.

В завершении своей речи Глава государства поблагодарил всех участников за вклад в реализацию данного проекта и подчеркнул, что Правительство сделает все возможное для строительства подобных гидроэлектростанций.

После осмотра ГЭС Президент Садыр Жапаров побеседовал с местными жителями и ответил на их вопросы.

Местные жители выразили свою полную поддержку Главе государства и пожелали ему успехов в успешной реализации поставленных задач.