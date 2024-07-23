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В Бишкеке по записям видеокамер находят нарушителей чистоты и порядка

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- Бакыт Стамов
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Муниципальная инспекция мэрии города Бишкек оперативно нашла нарушителей порядка, попавших в объектив видеокамер, установленных в местах стихийной свалки.

Горожанка Р.А.М, являясь сотрудницей безымянного рынка близ базара "Аламедин", выносила мусор в несанкционированное место. Уйти безнаказанной ей не удалось: инспекторы составили протокол по статье 115 части 1 Кодекса КР о правонарушениях.

Найдена еще одна бишкекчанка Т.В.В, которую привлекли к ответственности за выброс бытовых отходов в неустановленном месте на пересечении улиц Керимова/Жибек-Жолу. Протокол составлен по статье 115 ч.1 Кодекса КР о правонарушениях.

Выписан штраф третьему нарушителю. Горожанин Е.И.А. также выбросил пакеты с мусором по улице Усенбаева.

Каждому физическому лицу грозит штраф в сумме 5 500 сомов.

В Бишкеке продолжается борьба с несанкционированными свалками. С размещенными по городу видеокамерами недобросовестным горожанам уйти от ответственности становится сложнее. Муниципальная инспекция выписывает нарушителям штрафы согласно Кодексу КР о правонарушениях.


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URL: https://www.vb.kg/438502
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