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В Центральной Азии пробуждаются "спящие ячейки"

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- Анвар Ажиев
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Правоохранительные органы центральноазиатских государств раскрывают "спящие ячейки", готовые в любой момент "проснуться" и предпринять попытку государственного переворота. При этом власти, зная, откуда "дует ветер", не решаются это озвучивать.

Хроника последних дней

Напомним, что 5 июля сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) КР предотвратили экстремистский мятеж с целью насильственного захвата власти в республике, который готовили радикальные исламисты. По словам главы ведомства Камчибека Ташиева, спецслужба располагала полной информацией о подготовке государственного переворота, пишет издание Asia-today.news.

"Мы знали, что они покупают боевое оружие, приобрели 200 комплектов военной формы, ищут дроны, интересовались, как сделать взрывчатку в домашних условиях. Разумеется, мы взяли их в разработку. Все было зафиксировано, вели видеонаблюдение - как и где они покупали оружие, военную форму. Когда все было готово, всех задержали", - рассказал руководитель ГКНБ.

Он добавил, что организаторы намеревались устроить беспорядки и пребывали в ожидании удобного момента. Кровавый путч планировалось осуществить на День независимости страны 31 августа.

Незадолго до этого, 14 июня, СМИ сообщали, что в Бишкеке задержали вербовщиков в террористические организации.

"Пресечена деятельность подпольной радикальной группы, члены которой активно вели пропаганду идеологии МТО "Исламское государство" и занимались вербовкой молодежи, распространяя фото- и видеоматериалы террористического характера. Всего задержано 15 человек, в домах которых обнаружили большое количество религиозной литературы. По ней назначили экспертизы", - говорилось в информации ГКНБ.

В ведомстве добавили, что вербовочная деятельность осуществлялась, в том числе, и из Афганистана при помощи социальных сетей. В распространяемых фото- и видеоматериалах содержались признаки публичного призыва к террористической деятельности, возбуждения национальной, расовой, этнической, религиозной или межрегиональной вражды и свержения конституционного строя. Также распространялись обучающие видеоролики по использованию огнестрельного и холодного оружия и изготовлению самодельных взрывных устройств.

12 июля уже Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана провел операцию по задержанию экстремистов сразу в нескольких регионах республики. Об этом также сообщали СМИ.

Согласно информации, операция прошла в городах Астана и Шымкент, а также в Атырауской и Жамбылской областях.

"Под стражу взяты четверо граждан Казахстана и один иностранец. Они подозреваются в участии в террористической деятельности, пропаганде терроризма, организации экстремистских ячеек и вербовке лиц в этих целях", - сообщил КНБ РК по этому поводу.

В ведомстве добавили, что в местах проживания задержанных изъято большое количество религиозно-экстремистской литературы и иные вещественные доказательства. Отмечается, что один из подозреваемых ранее принимал участие в боевых действиях на территории иностранного государства, за что был осужден в Казахстане.

Видишь суслика?

Таким образом, как видно, воевать за идеи исламского халифата на постсоветском пространстве готовы не только представители Таджикистана, о чем сложилось мнение после теракта в "Крокус сити холле". В государствах Центральной Азии и в России действует разветвленная сеть вербовки граждан в ряды радикально-исламистских террористических организаций, которые, согласно планам политических кругов известных стран, должны использоваться в качестве пушечного мяса в потенциальных боевых действиях на постсоветском пространстве. Таким образом, жертвы вахабистской пропаганды продолжают пополнять подпольную сеть экстремистов в наиболее крупных городах, где, затаившись в ожидании своего часа, пребывают в готовности активизироваться в любой момент.

Резкое повышение активности вербовщиков эксперты связывают с накаляющейся общемировой обстановкой. Весьма активно такая работа проводится и среди гастарбайтеров, приезжающих из Центральной Азии в Россию, отмечают авторы статьи.

Очевидно, что для успешного пресечения таких фактов и выявления подпольных рекрутских центров российские спецслужбы нуждаются в помощи своих узбекских, таджикских и кыргызских коллег, поскольку трудовые мигранты из Центральной Азии, как правило, живут замкнуто, чужих к себе не пускают. По этой причине получать оперативную информацию из их среды непросто.

При этом не стоит думать, что спецслужбы центральноазиатских государств бездействуют. В каждой республике проводится работа в данном направлении.

Только в текущем году, согласно данным КНБ Казахстана, за совершение преступлений, связанных с терроризмом, в республике осудили 32 лица. Задержаны и находятся под следствием еще 23. Закрыт въезд в страну порядка 170 иностранцам из числа религиозных радикалов.

"Проникающая извне радикальная религиозная идеология уже давно превратилась в реальную угрозу для Казахстана. Вспомните серии терактов, которые под ее влиянием произошли в разных регионах республики в 2011-2012 и 2016 годах. Поэтому для сотрудников КНБ борьба с терроризмом - это напряженная, хотя и во многом незаметная для общественности работа", - сказал по этому поводу глава ведомства Ермек Сагимбаев.

Однако, что характерно, прекрасно зная, чьи уши торчат из-за всего этого, власти Казахстана упорно не хотят называть вещи своими именами. Это же касается иностранных НПО и их деструктивной деятельности. КНБ РК внимательно их отслеживает, но резких движений по отношению к ним не делает.

В связи с этим возникает логичный вопрос: в чем смысл такой работы?

Англичанка гадит, Токаев боится

Давайте проведем некоторые параллели и вспомним события в Казахстане, произошедшие в январе 2022 года. После того как ситуацию удалось урегулировать, президент Токаев неоднократно заявлял, что так называемыми "мирными протестующими" управляли из-за рубежа. Однако ни разу не говорил, откуда именно.

К примеру, в своем интервью, данном "по горячим следам" телеканалу "Хабар 24" казахстанский лидер ясно дал понять, что иностранное участие в тех событиях не ограничивается завезенными извне боевиками. Что существуют силы, которые ими активно руководят, а сами при этом находятся "за кадром".

"Мы находимся в условиях геополитического противостояния", - сказал он, имея ввиду происходящие в мире процессы, в которые из-за своего геостратегического положения оказался втянутым Казахстан.

Однако назвать вещи своими именами Токаев не решился. Из этого можно сделать вывод, что он просто боится тех, кто на самом деле добивался и продолжает добиваться его свержения. Потому и не произносит вслух названий государств, откуда дул и продолжает дуть губительный для него и для государства ветер. С этим же связано соблюдение Казахстаном антироссийских санкций.

Между тем об этом, а конкретно, о британских технологиях цветных, религиозных и других, каких угодно революций, открыто говорили и говорят эксперты. Правда, по большей части в России и Киргизии. Что же до самого Казахстана, то несмотря на то, что слова о "забугорном" вмешательстве прозвучали из уст президента Токаева, в казахстанском политологическом сообществе и политическом истеблишменте о "британских ушах" никто даже не заикается.

Существование в республике широкой агентурной сети американских и британских спецслужб, хотя бы в виде НПО (Фонд Сороса, USAID, British Council, и т.д.) более чем очевидно. Как и то, что посольства Британии и США в Казахстане им покровительствуют практически открыто. Достаточно вспомнить грозный рык главы американской дипмиссии в адрес казахстанских властей после их робкой попытки сказать о том, что стране необходим закон об иностранных агентах. И вряд ли стоит сомневаться в том, что вся эта армия НПО непричастна к событиям января 2022 года в Казахстане.

Давно и хорошо известно, что ставка на ожесточенную пассионарную молодежь, вдруг появившуюся из ниоткуда в крупных городах республики, - чисто британский стиль. Впрочем, американцы это тоже взяли на вооружение и успешно использовании в Грузии, на Украине и в Армении.

Ну, а поскольку в январе 2022 года мятеж в Казахстане не получился, в ход пошел план "Б", который англосаксы всегда держали в уме как запасной, и который они успешно осуществили в Ираке и Ливии.

Судя по последним событиям, нельзя исключать того, что подготовка к его реализации в какой-то из стран Центральной Азии находится на завершающей стадии. При этом власти этих стран продолжают бояться называть вещи своими именами и принимать решительные меры по срыву англосаксонских планов.


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URL: https://www.vb.kg/438503
Теги:
Великобритания, США, Центральная Азия, экстремизм, терроризм, Кыргызстан
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