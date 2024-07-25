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Военному атташе Турции министр обороны Кыргызстана вручил медаль

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- Светлана Лаптева
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Состоялась встреча министра обороны КР, генерал-лейтенанта Бактыбека Бекболотова с военным атташе при Посольстве Турции в Кыргызской Республике полковником Эртаном Оналом.

В ходе встречи было обсуждено текущее состояние двухстороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также перспективы дальнейшего взаимодействия в указанной области между оборонными ведомствами двух стран.

Генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов, в связи окончанием военно-дипломатической Миссии в Кыргызстане полковника Эртан Онала, поблагодарил за плодотворную совместную работу и, пожелав ему дальнейших успехов, вручил ведомственную медаль "За укрепление военного сотрудничества".


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URL: https://www.vb.kg/438505
Теги:
Министерство обороны, посольство, Турция, Кыргызстан
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