Военному атташе Турции министр обороны Кыргызстана вручил медаль

Состоялась встреча министра обороны КР, генерал-лейтенанта Бактыбека Бекболотова с военным атташе при Посольстве Турции в Кыргызской Республике полковником Эртаном Оналом.

В ходе встречи было обсуждено текущее состояние двухстороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также перспективы дальнейшего взаимодействия в указанной области между оборонными ведомствами двух стран.

Генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов, в связи окончанием военно-дипломатической Миссии в Кыргызстане полковника Эртан Онала, поблагодарил за плодотворную совместную работу и, пожелав ему дальнейших успехов, вручил ведомственную медаль "За укрепление военного сотрудничества".