На днях много писали о том, что теперь в Бишкеке будут по записям видеокамер находить нарушителей чистоты и порядка. Но на каждом углу камеру не поставишь и как быть с теми, кто ведет себя, грубо говоря, по-свински. Таким вопросом задались наши читатели, которые в редакцию vb.kg прислали фотографии подобного рода грубых нарушений.

"По улице Гоголя от Линейной до Московской ведутся работы по замене труб. Отрезок улицы закрыт, мусорные баки перекатили на другую сторону. Но граждане продолжают нести и выбрасывать мусор прямо на асфальт, туда где раньше стояли контейнеры, а пройти несколько метров до баков им лень. В такую жару мусор сразу начинает гнить и разлагаться. Не смущает мусорных хулиганов и тот факт что в этом смраде приходится работать рабочим, выполняющим ремонтные работы на теплотрассе.

Не хотят люди смотреть даже на плакаты, которые сделали для них! Никакие призывы к чистоте - не идут в голову.

Беда в том, что это не просто хулиганство, а пренебрежение правилами общежития, причем это угроза и санитарно-эпидемиологическая опасность!", - заявил один из читателей.

"И начинается такое поведение в самих многоквартирных домах, некоторые жители которых выбрасывают мусор прямо из окон, оставляют мешочки с отходами на площадках либо у входа в подъезд. И никакие увещевания домкомов - не действуют! Считают, что все за них должны убирать! Откуда у жителей Бишкека привычка мусорить, причем там же, где живешь? Может надо вырабатывать уважение к труду дворников, сотрудников "Тазалык" с детства. Может пришло время проводить тренинги для малышей и их родителей с детского сада на темы "Отнеси мусор в урну", "Помоги дворнику!", "Полей дерево - спаси дерево!". Такие тренинги на примере китайских и японских роликов - это закрепление привычек, разъяснение того, что хорошо и плохо.

В этом случае есть шанс, что люди не будут выбрасывать мусор из окон, и бросая их в неположенных местах. Почему родители перестали говорить своим детям, что даже этикетку от конфеты надо положить в карман, а потом выбросить?

Конечно, мы рады читать, что муниципальная инспекция мэрии города Бишкек оперативно нашла нарушителей порядка, попавших в объектив видеокамер. Теперь мы знаем, что инспекторы могут зафиксировать нарушение и составить протокол. В этой связи мы надеемся, что мусорных хулиганов остановит, то, что мэрия активно ведет борьбу с нарушителями чистоты и порядка. И теперь каждому физическому лицу грозит штраф в сумме 5 500 сомов. Более того, было бы правильнее этих нарушителей ставить отрабатывать штраф на мусорных контейнерных площадках для осознания своей вины", - предложил другой читатель.