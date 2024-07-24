В Кыргызстан прибыли генпрокуроры стран ШОС и ОТГ

В Кыргызстан прибыли генеральные прокуроры стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации тюркских государств (ОТГ).
Отметим, завтра, 25 июля, состоится XXII заседание генеральных прокуроров государств-членов ШОС и IIIзаседание совета генеральных прокуроров ОТГ.
В рамках данных мероприятий генпрокурор КР проведет ряд двусторонних встреч:
с генеральным секретарем ОТГ Кубанычбеком Омуралиевым;
с заместителем генерального прокурора ШОС Джанеш Кейн и экспертом секретариата ШОС;
с генеральным прокурором Китая Ин Юн;
с генеральным прокурором Турции Мехметом Шентюрком;
с генеральным прокурором Азербайджана Камраном Алиевым;
с генеральным прокурором России Игорем Красновым;
с генеральным прокурором Казахстана Бериком Асыловым;
с генеральным прокурором Беларуси Андреем Шведом.
Источник: Кабар