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В Кыргызстан прибыли генпрокуроры стран ШОС и ОТГ

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В Кыргызстан прибыли генеральные прокуроры стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации тюркских государств (ОТГ).

Отметим, завтра, 25 июля, состоится XXII заседание генеральных прокуроров государств-членов ШОС и IIIзаседание совета генеральных прокуроров ОТГ.

В рамках данных мероприятий генпрокурор КР проведет ряд двусторонних встреч:

с генеральным секретарем ОТГ Кубанычбеком Омуралиевым;

с заместителем генерального прокурора ШОС Джанеш Кейн и экспертом секретариата ШОС;

с генеральным прокурором Китая Ин Юн;

с генеральным прокурором Турции Мехметом Шентюрком;

с генеральным прокурором Азербайджана Камраном Алиевым;

с генеральным прокурором России Игорем Красновым;

с генеральным прокурором Казахстана Бериком Асыловым;

с генеральным прокурором Беларуси Андреем Шведом.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/438519
Теги:
Генеральная прокуратура, ШОС, Организация тюркских государств
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