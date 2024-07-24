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В мэрии рассказали, как ТЭЦ Бишкека готовят к зимнему периоду

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- Светлана Лаптева
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В целях успешного прохождения осенне-зимнего периода ОЗП 2024/2025 годов и для обеспечения надежности и бесперебойной подачи тепло и электроснабжения в город Бишкек на ТЭЦ проводятся плановые ремонтные работы, включающие в себя ремонт оборудования, зданий и сооружений ТЭЦ города Бишкек.

На сайте мэрии сообщается, что "Для обеспечения технической готовности котельного и турбинного оборудования к осенне-зимнему периоду 2024/2025гг. по выполнению запланированных тепловых и электрических нагрузок, согласно графику ремонта основного оборудования котельного цеха 2024 года, запланирован средний ремонт котлоагрегатов №№ 13, 15, 17, 20 и текущий ремонт котлоагрегата №19.

По турбинным установкам в 2024 году предусмотрен вывод в капитальный ремонт турбоагрегатов №6, 9 текущий ремонт 4-х турбоагрегатов №№ 5, 7, 8, 10.

Также, на сегодняшний день проводятся ремонтные работы энергетических блоков №3 и №4.

Для подготовки к осенне-зимнему периоду 2024/2025 для отпуска электро и теплоэнергии на ТЭЦ планируется поставка топлива в количестве:

- 1 000 000 тонн угля из них: 250 000 тонн импортного, 180 000 тонн местного угля, 50 000 тонн и 520 000 тонн местного угля.

- 110 679 млн. м³ газа;

- 8 000 тонн мазута".


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URL: https://www.vb.kg/438525
Теги:
ТЭЦ, Бишкек
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