Лидеры общественных организаций разочаровались работой АДС

Ранее в Бишкеке прошел круглый стол, посвященный борьбе с коррупцией в Кыргызстане. Организовано было мероприятие общественным фондом "Тилекмат Аке".

Поводом для встречи, напомним, стало заявление в СМИ председателя ОФ "Тилекмат Аке" Тилека Усупова по поводу того, что генеральный секретарь Антикоррупционного делового совета при президенте КР Нурипа Муканова в связи со слабой работой АДС должна уступить свое место другим активистам.

На мероприятии присутствовали лидеры ряда общественных организаций, которые по итогам встречи приняли резолюцию. Данный документ, напомним, будет направлен президенту КР Садыру Жапарову и председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву.

"Мы, участники круглого стола "Коррупция в Кыргызстане": региональные общественные организации по противодействию коррупции, общественные деятели и просто неравнодушные граждане Кыргызстана, проанализировав многочисленные примеры и другие аспекты коррупции в Кыргызстане и, в частности, работу Антикоррупционного делового совета при президенте КР пришли к выводу:

Проблема коррупции в стране по-прежнему представляет собой угрозу экономической безопасности Кыргызстана, деморализуя бизнес и разлагая органы власти. Также это явление негативно влияет на инвестиционный климат в стране.

Важными задачами на сегодня являются выявление причин и условий распространения коррупции в госорганах, а также выработка системной антикоррупционной политики и профилактики данного явления.

Участниками Круглого стола было отмечено, что со стороны членов АДС дискредитируется идея борьбы с коррупцией. Проводятся бессодержательные круглые столы и семинары, при этом, все чаще слышны оптимистические отчеты и прогнозы в сфере противодействия коррупции.

В этой связи мы считаем, что работа Антикоррупционного делового совета находится на недолжном уровне. Разработанная же АДС Государственная антикоррупционная стратегия КР носит общий, абстрактный характер, что сохраняет возможность на неисполнение антикоррупционных мер со стороны чиновников. Подобные преступные бездействия вызывают открытый саботаж проводимым реформам Президента КР и дают пищу для размышления деструктивных сил. Тем самым, они подрывают политику Президента КР по сохранению, укреплению и развитию государственности.

Участники Круглого стола с учетом всех замечаний в адрес Антикоррупционного делового совета просят власти Кыргызстана принять следующие меры:

1. Распустить Антикоррупционный деловой совет при президенте КР.

2. Возродить Национальное агентство по предупреждению коррупции.

3. Привлечь к работе нового госоргана больше общественности".