В Караколе прошел тренинг для гидов "Путешествия по Айтматовским местам"

В Караколе 16-18 июля 2024 года в рамках проекта, направленного на исследование и имплементацию туристического потенциала Кыргызстана как страны Чингиза Айтматова, прошел тренинг для культурных гидов "Путешествия по Айтматовским местам". Проект вдохновлен наследием великого писателя Чингиза Айтматова, чьи произведения переведены на 174 языка мира и многократно номинировались на Нобелевскую премию по литературе.

Целью тренинга было подготовить культурных гидов для проведения тематических туров по местам, связанным с жизнью и творчеством Айтматова. Основные задачи включали создание базы данных гидов по языкам проведения туров, привлечение не менее 3 новых членов команды, разработку текста исследования и модуля для гидов, программу нового тура, участие не менее 15 участников в итоговом промо-туре и обеспечение не менее 10 публикаций на СММ площадках и других медиа.

В рамках тренинга участники разработали модуль для культурных гидов по Айтматовским местам на русском языке. База данных гидов по языкам проведения туров теперь включает команду, готовую проводить экскурсии на русском, кыргызском, английском, немецком, корейском и турецком языках. Участники также предложили новые локации для уже существующих туров и разработали новые турпродукты, узнав о новых возможностях из исследований Розы Айтматовой.

Разработаны и запланированы следующие промо-туры:

● Большой промотур на праздничные дни "Вселенная Айтматова", посвященный 100-летию Кара-Кыргызской республики (1924-2024), который пройдет с 29 августа по 2 сентября (5 дней - 4 ночи). Маршрут включает Шекер (Жазгуль), Кызарт (Сонкөлбек), Нарын (Асель), Манжылы (Бакыт), Каракол (Азиза). Менеджер: Банур Абдиева.

● Тур на выходные по Айтматовским местам "Мужская любовь. Ильястын ыры" с 13 по 15 сентября (3 дня - 2 ночи). Маршрут включает Бишкек (Мээр), Балыкчы (Айзат), Нарын (Зарина), Таш-Рабат (Асель). Менеджер: Асель.

● Тур на выходные по Айтматовским местам "Легенда о Шекере" с 11 по 13 октября (3 дня - 2 ночи). Маршрут включает Бишкек (Мээр), Талас (Гамал байке), Шекер (Жазгуль), Тараз (Сонкөлбек). Менеджер: Жазгуль.

Проект бюджетом всего в 1100 евро показал высокую эффективность в подготовке культурных гидов для проведения тематических туров по Айтматовским местам. Участники тренинга отметили значительное улучшение своих навыков и готовность к проведению экскурсий. Это способствует популяризации чтения и культурного наследия Чингиза Айтматова, а также укрепляет бренд Кыргызстана как страны богатой культурной и литературной истории.