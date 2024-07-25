О ситуации с поливом рассказали в Минсельхозе Кыргызстана

По состоянию на 24 июля план водоподачи на орошение составил 4362,1 млн.м3, фактически подано на орошение 3536,3 млн.м3 или 81% от плана, это на 116,4 млн.м3 больше, чем в 2023 году.

План гектарополивов составляет 2709,7 тыс.га, фактически – 2094,7 тыс.га или 77 % от плана. Первым поливом полито всего 929,2 тыс.га, из них: зерновые – первым поливом полито 154,2 тыс. га, многолетние растения - первый полив – 259,3 тыс. га, овощи – первый полив- 103,9 тыс. га, сады виноградники – первый полив- 38,83 тыс. га, рис - первый полив 11,648 тыс. га, фасоль - первый полив – 42,8 тыс. га, масличные культуры– первый полив- 4,2 тыс. га, прочие сельскохозяйственные культуры - первый полив 180,61 тыс. га.

По Баткенской области водоподача на орошение при плане 406,83 млн. м3 фактически полито 358,3 млн. м3 или 88 % от плана. План гектарополивов составляет 280,7 тыс.га, фактически – 232,4 тыс.га или 83 % от плана. По культурам полито: зерновые – первый полив – 4,34 тыс. га, многолетние - первый полив – 5,72 тыс. га, кукуруза на зерно -первый полив – 10,48 тыс. га, овощи – первый полив – 5,62 тыс. га, сады виноградники – первый полив – 12,43 тыс. га, другие культуры – первый полив – 14,938 тыс. га.

По Ошской области водоподача на орошение при плане 757,46 млн. м3 фактически подано 507,1 млн. м3 или 67 % от плана. План гектарополивов составляет 497,7 тыс.га, фактически – 311,4 тыс.га или 63 % от плана. По культурам полито: зерновые – первый полив – 9,85 тыс. га, овощи – первый полив – 24,77 тыс. га, сады виноградники – первый полив – 5,55 тыс. га, другие культуры – первый полив – 30,18 тыс. га.

По Джалал-Абадской области водоподача на орошение при плане 657,0 млн. м3 фактически подано 595,1 млн. м3 или 91 % от плана. План гектарополивов составляет 391,7 тыс.га, фактически – 351,5 тыс.га или 90 % от плана. По культурам полито: зерновые – первый полив – 10,07 тыс. га, многолетние - первый полив – 26,53 тыс. га, кукуруза на зерно -первый полив – 23,86 тыс. га, другие культуры – первый полив – 33,65 тыс. га.

По Иссык-Кульской области водоподача на орошение при плане 411,9 млн. м3 фактически подано 383,5 млн.м3 или 93 % от плана. План гектарополивов составляет 221,6 тыс.га, фактически – 204,2 тыс.га или 92 % от плана. По культурам полито: зерновые – первый полив – 37,256 тыс. га, многолетние - первый полив – 45,456 тыс. га, овощи – первый полив – 16,55 тыс. га, сады виноградники – первый полив – 6,634 тыс. га, другие культуры – первый полив – 21,12 тыс. га.

По Нарынской области водоподача на орошение при плане 519,4 млн. м3 фактически подано 420,1 млн. м3 или 81 % от плана. План гектарополивов составляет 240,6 тыс.га, фактически – 178,1 тыс.га или 74 % от плана. По культурам полито: зерновые – первый полив – 26,8 тыс. га, многолетние - первый полив – 69,9 тыс. га, другие культуры – первый полив – 11,9 тыс. га.

По Чуйской области водоподача на орошение при плане 1123,63 млн. м3 фактически подано 823,9 млн. м3 или 73 % от плана. План гектарополивов составляет 826,4 тыс.га, фактически – 597,6 тыс.га или 72 % от плана. По культурам полито: зерновые – первый полив – 55,193 тыс. га, многолетние - первый полив – 75,956 тыс. га, овощи – первый полив – 30,25 тыс. га, сады виноградники – первый полив – 8,626 тыс. га, малины –клубники – первый и второй полив 11,93 тыс. га другие культуры – первый полив – 44,322 тыс. га.

По Таласской области водоподача на орошение при плане 485,9 млн. м3 фактически подано 448,3 млн. м3 или 92 % от плана. План гектарополивов составляет 250,9 тыс.га, фактически – 219,5 тыс.га или 87 % от плана. По культурам полито: зерновые – первый полив – 10,7 тыс. га, многолетние - первый полив – 20,0 тыс. га, кукуруза на зерно -первый полив – 3,5 тыс. га, овощи – первый полив – 7,1 тыс. га, сады виноградники – первый полив – 2,9 тыс. га, другие культуры – первый полив – 24,5 тыс. га.