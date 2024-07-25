Погода
$ 83.95 - 84.53
€ 91.17 - 92.17

О ситуации с поливом рассказали в Минсельхозе Кыргызстана

220  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По состоянию на 24 июля план водоподачи на орошение составил 4362,1 млн.м3, фактически подано на орошение 3536,3 млн.м3 или 81% от плана, это на 116,4 млн.м3 больше, чем в 2023 году.

План гектарополивов составляет 2709,7 тыс.га, фактически – 2094,7 тыс.га или 77 % от плана. Первым поливом полито всего 929,2 тыс.га, из них: зерновые – первым поливом полито 154,2 тыс. га, многолетние растения - первый полив – 259,3 тыс. га, овощи – первый полив- 103,9 тыс. га, сады виноградники – первый полив- 38,83 тыс. га, рис - первый полив 11,648 тыс. га, фасоль - первый полив – 42,8 тыс. га, масличные культуры– первый полив- 4,2 тыс. га, прочие сельскохозяйственные культуры - первый полив 180,61 тыс. га.

По Баткенской области водоподача на орошение при плане 406,83 млн. м3 фактически полито 358,3 млн. м3 или 88 % от плана. План гектарополивов составляет 280,7 тыс.га, фактически – 232,4 тыс.га или 83 % от плана. По культурам полито: зерновые – первый полив – 4,34 тыс. га, многолетние - первый полив – 5,72 тыс. га, кукуруза на зерно -первый полив – 10,48 тыс. га, овощи – первый полив – 5,62 тыс. га, сады виноградники – первый полив – 12,43 тыс. га, другие культуры – первый полив – 14,938 тыс. га.

По Ошской области водоподача на орошение при плане 757,46 млн. м3 фактически подано 507,1 млн. м3 или 67 % от плана. План гектарополивов составляет 497,7 тыс.га, фактически – 311,4 тыс.га или 63 % от плана. По культурам полито: зерновые – первый полив – 9,85 тыс. га, овощи – первый полив – 24,77 тыс. га, сады виноградники – первый полив – 5,55 тыс. га, другие культуры – первый полив – 30,18 тыс. га.

По Джалал-Абадской области водоподача на орошение при плане 657,0 млн. м3 фактически подано 595,1 млн. м3 или 91 % от плана. План гектарополивов составляет 391,7 тыс.га, фактически – 351,5 тыс.га или 90 % от плана. По культурам полито: зерновые – первый полив – 10,07 тыс. га, многолетние - первый полив – 26,53 тыс. га, кукуруза на зерно -первый полив – 23,86 тыс. га, другие культуры – первый полив – 33,65 тыс. га.

По Иссык-Кульской области водоподача на орошение при плане 411,9 млн. м3 фактически подано 383,5 млн.м3 или 93 % от плана. План гектарополивов составляет 221,6 тыс.га, фактически – 204,2 тыс.га или 92 % от плана. По культурам полито: зерновые – первый полив – 37,256 тыс. га, многолетние - первый полив – 45,456 тыс. га, овощи – первый полив – 16,55 тыс. га, сады виноградники – первый полив – 6,634 тыс. га, другие культуры – первый полив – 21,12 тыс. га.

По Нарынской области водоподача на орошение при плане 519,4 млн. м3 фактически подано 420,1 млн. м3 или 81 % от плана. План гектарополивов составляет 240,6 тыс.га, фактически – 178,1 тыс.га или 74 % от плана. По культурам полито: зерновые – первый полив – 26,8 тыс. га, многолетние - первый полив – 69,9 тыс. га, другие культуры – первый полив – 11,9 тыс. га.

По Чуйской области водоподача на орошение при плане 1123,63 млн. м3 фактически подано 823,9 млн. м3 или 73 % от плана. План гектарополивов составляет 826,4 тыс.га, фактически – 597,6 тыс.га или 72 % от плана. По культурам полито: зерновые – первый полив – 55,193 тыс. га, многолетние - первый полив – 75,956 тыс. га, овощи – первый полив – 30,25 тыс. га, сады виноградники – первый полив – 8,626 тыс. га, малины –клубники – первый и второй полив 11,93 тыс. га другие культуры – первый полив – 44,322 тыс. га.

По Таласской области водоподача на орошение при плане 485,9 млн. м3 фактически подано 448,3 млн. м3 или 92 % от плана. План гектарополивов составляет 250,9 тыс.га, фактически – 219,5 тыс.га или 87 % от плана. По культурам полито: зерновые – первый полив – 10,7 тыс. га, многолетние - первый полив – 20,0 тыс. га, кукуруза на зерно -первый полив – 3,5 тыс. га, овощи – первый полив – 7,1 тыс. га, сады виноградники – первый полив – 2,9 тыс. га, другие культуры – первый полив – 24,5 тыс. га.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438531
Теги:
вода, Кыргызстан, полив
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  