В Кыргызстане внесены изменения в законы о страховании и налогообложении

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон КР "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере налогообложения и социального страхования".

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 20 июня 2024 года.

Целью Закона является дальнейшая либерализация экономики для привлечения крупного иностранного капитала и международных финансовых институтов, а также создания условий для выхода местных предпринимателей на внешние рынки.

В частности, в Налоговом кодексе устанавливается норма о том, что премии, выплачиваемые членам национальных сборных по олимпийским видам спорта, не облагаются подоходным налогом.

Статья 197 Налогового кодекса дополняется нормой о том, что для наемных работников, имеющих инвалидность III группы по слуху, подоходный налог устанавливается в размере 5 процентов.

Также статья 240 НК дополняется нормой о том, что доходы от осуществления деятельности вне территории Кыргызской Республики облагаются налогом на прибыль по ставке в размере 3 процентов.

В статье 296 НК предусматривается, что поставка товаров, предназначенных для развития спорта, субъектам определяемым Кабинетом Министров Кыргызской Республики является поставкой освобожденной от уплаты НДС.

Кроме этого, в статье 364 НК предусматривается, что:

– реализация отечественной организацией аффинированных стандартных и мерных слитков, инвестиционных монет из золота и/или серебра аффинажным предприятием, являющимся сертифицированной Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов, освобождается от уплаты налога с продаж;

– товары, предназначенные для развития спорта, реализуемые субъектам, определяемым Кабинетом Министров освобождаются от уплаты налога с продаж.

В Законе Кыргызской Республики "О государственном социальном страховании" предусматривается норма о том, что на премии, выплачиваемые членам национальных сборных по олимпийским видам спорта, страховые взносы не начисляются.

Кроме этого Закон предусматривает снижение ставок тарифов страховых взносов с 27,25 процентов до 12,25 процентов, где:

– 2,25 % - будет уплачиваться работодателем;

– 10 % - будет уплачиваться работником;

Вместе с тем, согласно Закону снижение ставок страховых взносов не будет распространяться для следующих категорий:

– организаций, финансируемых из государственного бюджета;

– горнодобывающих предприятий, осуществляющих разработку участков недр общегосударственного значения и имеющих лицензию на пользования недрами общегосударственного значения;

– организаций, осуществляющих деятельность по обеспечению (снабжению) электроэнергии, теплоэнергии и газа;

– субъектов предпринимательства, осуществляющих производство и/или импорт алкогольных, табачных изделий и горюче-смазочных материалов, за исключением субъектов осуществляющих производство и переработку нефтепродуктов, имеющих лицензию на ведение данной деятельности в соответствии законодательством Кыргызской Республики в сфере лицензионно-разрешительной системы в Кыргызской Республике (переработка нефти и природного газа, за исключением производства в промышленных объемах биоэтанола из растительного сырья и его реализации);

– субъектов, осуществляющих деятельность в сфере сотовой связи;

– интернет-провайдеров;

– коммерческих банков, специализированных финансово-кредитных или кредитных учреждений.

При этом, Законом предусмотрен комплекс административных мер по снижению рисков выпадения доходов от страховых взносов. Одной из которых является обязанность работодателя по ведению Реестра налогового агента по наемным работникам и обеспечивает в нем актуальные сведения по физическим лицам, являющимся наемными работниками и состоящим с ним в трудовых отношениях. Реестр налогового агента по наемным работникам используется налогоплательщиком при представлении отчетности по подоходному налогу.