"Уровень домашнего насилия в отношении женщин в КР продолжает расти"

Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева обращает внимание государственных органов на необходимость поддержки женщин, пострадавших от семейного насилия. Об этом она заявила на открытии выставки картин итальянской художницы Луизы Пильоне "Тайный дневник - жизнь за зеркалом".

Выставка проходит в Национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Цель выставки, как отметила Луиза Пильоне, - стремление показать через искусство, как общество реагирует на насилие в отношении женщин.

Как сообщили организаторы выставки, художница сама ранее подвергалась насилию.

Вырученные средства от продажи картин пойдут на поддержку женщин, пострадавших от домашнего насилия, помощь также будет оказана в виде психологической помощи.

Джамиля Джаманбаева отметила, что такая выставка дает возможность через искусство донести всем нам важность предупреждения насилия против женщин и напомнить, что оно не имеет границ - ни социальных, ни экономических - и, что насилие может происходить в любой стране и доме.

"В Кыргызстане ежегодно большое число женщин подвергаются семейному и сексуальному насилию и нуждаются в помощи кризисных центров. Однако на сегодня в стране работает лишь один государственный кризисный центр "Аялзат" при мэрии города Бишкека.

Ежегодно Институт Омбудсмена в своих рекомендациях призывает создать государственные кризисные центры, приюты. Также напоминает о важности подготовки специалистов для медицинской помощи, реабилитации, консультирования, в том числе для пострадавших от различных форм семейного насилия.

Есть острая необходимость открытия государственных кризисных центров, которые могут предоставлять жертвам насилия безотлагательные услуги при первой же необходимости: юридическая помощь, медицинские услуги, временное убежище (шелтер), психологическая помощь. Особенно есть необходимость в охвате женщин, проживающих в сельской местности".

Омбудсмен напомнила, что в Кыргызстане был принят закон "Об охране и защите от семейного насилия". В законе предусмотрены нормы о предупреждении и пресечении семейного насилия, обеспечения социально-правовой охраной и защитой лиц, пострадавших от него.

"Тем не менее уровень домашнего насилия в отношении женщин в Кыргызстане продолжает расти.

По информации МВД КР, за 2023 год по Кыргызстану зарегистрировано 13 104 случаев домашнего насилия, тогда как за 2022 год – 8 225 случаев.

Важно отметить, что семейное насилие, в отличие от других правонарушений, носит скрытый характер (латентный).

Для помощи жертвам насилия и не только в Институте Акыйкатчы работает круглосуточная телефонная служба "Горячая линия 115", которая принимает звонки из любой точки страны, от всех желающих обратиться к Омбудсмену КР, и дает возможность экстренного получения необходимой помощи и консультации тем, кто считает, что их права и законные интересы нарушены.

Также пострадавшим от насилия предоставляется бесплатная юридическая помощь в рамках меморандума между Институтом Омбудсмена и Центром по координации гарантированной государством юридической помощи", - отметила Омбудсмен.