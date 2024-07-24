Экоинициативы Узбекистана - это создание здоровой и устойчивой среды ЦА

Начальник отдела Центра "Стратегия развития" Авазбек Халбеков в своей статье отметил, что сегодня центральноазиатский регион все больше ощущает на себе последствия изменения климата, связанные с нехваткой воды, деградацией земель и стихийными бедствиями.

"Из-за трагедии Аральского моря негативные последствия изменения климата в нашем регионе ощущаются более остро. Повышение температуры воздуха в два раза превышает средний мировой показатель. По данным Программы развития ООН, среднегодовая температура в Центральной Азии за последние три десятилетия повысились на 0,5 градуса по Цельсию. Прогнозируется, что к 2085 году она возрастет на 2,0–5,7 градуса.

Узбекистан предпринимает активные меры для обеспечения экологической устойчивости и улучшения качества окружающей среды, с целью преодоления негативных последствий экологических проблем. В частности:

В рамках международного сотрудничества

В настоящее время необходимость международного сотрудничества в области охраны окружающей среды определяется растущей экологической взаимозависимостью всех стран. Разрушение озонового слоя, загрязнения атмосферы и океанов, а также повышение температуры на планете оказывают влияние не только на страны, допускающие экологически опасную деятельность, но и на все мировое сообщество. В связи с этим ряд государств сотрудничает с Организацией Объединенных Наций по вопросам экологической безопасности. Такое сотрудничество основывается на ряде принципов, признанных международным сообществом. Эти принципы частично отражены в международных договорах и актах, нормативных документах международных организаций и обобщены в решениях крупнейших международных конференций по охране окружающей среды.

Исходя из этого, Узбекистан активно продвигает важные климатические инициативы, направленные на объединение региона для борьбы с изменением климата. Идеи Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева постоянно поддерживаются странами региона.

В качестве логического продолжения формирования единой климатической повестки для Центральной Азии, Узбекистан на пятом заседание глав государств выдвинул инициативу по разработке Региональной стратегии адаптации к изменению климата. Кроме того, глава Узбекистана предложил создать многостороннюю платформу на уровне министров экологии - "Центральноазиатский климатический диалог", которая может стать интегрирующим звеном для стран Центральной Азии на пути "зеленого" развития.

Также Президент Шавкат Мирзиёев на Конференции Организации Объединённых Наций по изменению климата (СОР28) выдвинул ряд предложений. В частности, Президент нашей страны выступил за скорейшее согласование Глобального рамочного механизма в области Адаптации к изменению климата в рамках Парижского соглашения. Президент также затронул тему глобального перехода на низкоуглеродную экономику. По его словам, этот процесс "должен быть справедливым, прозрачным и инклюзивным" и "обязательно учитывать интересы развивающихся стран". Он предложил регулярно рассматривать эту актуальную проблему, в том числе включая её в повестку дня форматов "Большой семёрки" и "Большой двадцатки".

Стратегия перехода к "зеленой" экономике

Узбекистан принял стратегию перехода к "зеленой" экономике на 2019-2030 годы. Основными целями данной стратегии являются:

Сохранение природных ресурсов: модернизация ирригационных систем, внедрение водосберегающих технологий.

Использование альтернативных источников энергии: расширение использования энергии солнца, ветра и биомассы.

Внедрение энергоэффективных инструментов в секторах экономики: повышение энергоэффективности в производственной сфере и сфере услуг.

Совершенствование экологического законодательства

Для обеспечения экологической устойчивости в Узбекистане также совершенствуется законодательство. Эти законы направлены на правовое обеспечение реформ, проводимых в области охраны окружающей среды и поддержания экологической устойчивости.

Проект "Восстановление устойчивых лесных ландшафтов в Узбекистане"

Общая стоимость проекта, реализуемого при участии Международной Ассоциации Развития, составляет более 205 миллионов долларов, реализация рассчитана на 6 лет. В числе важных целей проекта предусмотрено расширение лесных площадей, внедрение инновационных систем управления и информационных технологий в процесс восстановления и защиты лесов, укрепление материально-технической базы лесного хозяйства, внедрение устойчивого управления и развитие инфраструктуры экотуризма.

Стратегия "Узбекистан – 2030"

Стратегия "Узбекистан – 2030", принятая Указом Президента Узбекистана 11 сентября 2023 года, обозначила реформы в области сбережения водных ресурсов и охраны окружающей среды в качестве одного из приоритетных направлений. В рамках стратегии предусмотрен ряд мер, которые сегодня эффективно реализуются. В частности:

Национальный проект "Зеленое пространство"

В 2024 году для реализации мероприятий в рамках общенационального проекта "Зелёное пространство" был принят Указ Кабинета Министров № 144-Ф от 7 марта 2024 года. Этот проект включает в себя ряд важных инициатив, направленных на улучшение экологии Узбекистана и расширение зелёных зон.

В рамках общенационального проекта "Зелёное пространство" весной 2024 года по всей Республике было высажено 138,1 миллиона саженцев деревьев, что составило 110,5% от запланированного. Этот этап проекта направлен не только на улучшение экологии, но и на повышение эстетического облика наших городов.

"Зеленые парки" и "Зеленые пояса"

В частности, было создано 257 "Зеленых парков", общее число которых достигло 517. Кроме того, вокруг промышленных предприятий были созданы "Зеленые пояса" путем высаживания 5,3 миллиона саженцев деревьев. Эти усилия направлены на уменьшение воздействия промышленных предприятий и охрану окружающей среды.

Инициативы организаций и ведомств

Министерства и ведомства также вносят свой вклад в вышеупомянутые мероприятия. В частности, Министерством обороны на площади 100 гектаров, а Министерством цифровых технологий и Министерством горнодобывающей промышленности и геологии - на площадях по 65 гектаров - созданы зеленые сады. Эти усилия играют важную роль в обеспечении масштабности и устойчивости проекта.

Посадка деревьев и переработка отходов

В нашей стране вдоль автомобильных и железных дорог, рек и каналов, вокруг промышленных предприятий и автозаправочных станций организована посадка деревьев. Эти мероприятия направлены на уменьшение негативного воздействия транспорта и промышленности на окружающую среду.

В Узбекистане ежегодно образуется в среднем 6,8 миллиона тонн бытовых отходов. В последние годы количество махаллей, охваченных санитарной очисткой, превысило 90%. По состоянию на 1 июля 2024 года, уровень переработки отходов составил 38,1%, и количество предприятий по переработке отходов достигло 313 по состоянию на февраль с.г.

Переработка отходов и полигоны

Внедряется новая система по упорядочению полигонов и переработке отходов. В каждом регионе 3-4 полигона с удобным расположением превращаются в специальные эко-промышленные зоны, где реализуются проекты по переработке. На остальных полигонах применяется новая практика открытия станций временного сбора и перегрузки мусора. Полигонные ресурсы, которые исчерпаны, закрываются, а вокруг них создаются "зеленые пояса" путем посадки тополя, шелковицы, акации и ясеня.

В целом, эти проекты играют важную роль в решении экологических проблем и создании здоровой среды для населения в нашей стране. Эти инициативы демонстрируют стремление Узбекистана к достижению экологической устойчивости и улучшению качества жизни".