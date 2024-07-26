Служба земельного и водного надзора демонтировала 19 ларьков в Нарыне

Служба по земельному и водному надзору при Министерсте водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сообщает, что в Нарынской области демонтировано 19 незаконно расположенных ларьков.

В Кочкорском районе Нарынской области совместно с рабочей группой были демонтированы 13 ларьков, незаконно расположенных по улице С.Орозбакова, а земельный участок передан в ведение айыл окмоту.

Кроме того, были снесены ларьки частников, незаконно разместившиеся на остановках, 6 остановок приведены в исходное состояние и переданы дорожно-эксплуатационному предприятию.