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Служба земельного и водного надзора демонтировала 19 ларьков в Нарыне

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- Светлана Лаптева
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Служба по земельному и водному надзору при Министерсте водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сообщает, что в Нарынской области демонтировано 19 незаконно расположенных ларьков.

В Кочкорском районе Нарынской области совместно с рабочей группой были демонтированы 13 ларьков, незаконно расположенных по улице С.Орозбакова, а земельный участок передан в ведение айыл окмоту.

Кроме того, были снесены ларьки частников, незаконно разместившиеся на остановках, 6 остановок приведены в исходное состояние и переданы дорожно-эксплуатационному предприятию.


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URL: https://www.vb.kg/438553
Теги:
Нарынская область
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