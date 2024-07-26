Новая глава БАМ: студенты из КР могут стать частью легендарного проекта

В этом году стройка века и, пожалуй, один из самых масштабных проектов Советского Союза, празднует свое 50-летие. При этом Байкало-Амурская магистраль снова собирает энтузиастов-студентов из стран бывшего СССР вместе. Молодежь из Кыргызстана, Узбекистана, Беларуси, а также из Монголии сегодня впервые имеет возможность поучаствовать в "перезапуске" этого проекта.

Байкало-Амурская магистраль (БАМ) - это легенда. Грандиозное начинание, поражавшее воображение современников, было воплощено в жизнь благодаря подвигу его строителей. На БАМе было построено 50 городов и поселков, проложено свыше 4 тысяч км железнодорожных путей, возведено 2,2 тысяч мостов, 8 тоннелей. А грунта перелопачено столько, что им можно было загрузить поезд, который протянулся бы на весь экватор, обогнув земной шар.

Правда, после распада СССР обо всем этом быстро забыли, как и о самой магистрали. Политики и вовсе взялись критиковать проект, называя его экономически не просчитанным.

Населенные пункты, прилегающие к БАМ успели опустеть в условиях экономического спада и развала промышленности. Однако в нулевые товарные потоки из Сибири и Дальнего востока восстановились, а затем начали расти. Тогда даже самым бескомпромиссным критикам магистрали стало понятно, что БАМ - актуален и требует расширения.

Возрождение истории БАМа началось в 2013 году, когда был утвержден план создания. Затем начали реконструировать старые пути, прокладывать новые.

Вплоть до 2022 года реализовывался проект "БАМ 1.0", предусматривающий восемь типов мероприятий, необходимых для успешной модернизации магистрали в составе Восточного полигона. В их числе, увеличение пропускной способности: развитие станций, оборудование железнодорожных участков автоблокировкой, реконструкция земляного полотна, мостов и тоннелей, модернизация железнодорожных путей, строительство разъездов, усиление локомотивного хозяйства, удлинение приемо-отправочных путей.

До возобновления строительства в зоне тяготения БАМа в промышленных объемах эксплуатировались только отдельные месторождения угля, железной руды и минерально-строительных материалов. Хотя по разнообразию и размерам запасов природные ресурсы зоны БАМа не имеют мировых аналогов. Здесь, под землей, скрыта практически вся таблица Менделеева - от драгоценных металлов до не менее ценных ванадия и титана, имеются крупнейшие месторождения угля, железной руды, углеводородного сырья, меди.

Разработка перспективных месторождений увеличила грузопоток по магистрали. И если десять лет назад через БАМ и Транссиб могло пройти 75 миллионов тонн груза в год, то сейчас - уже 173 тонны, а к 2032-му ожидается 255 тонн.

В связи с этим модернизация магистрали продолжается. Сейчас идет третий этап, который завершится в 2035 году. В планах - три новых тоннеля и мост через Амур.

Кстати, Всероссийский трудовой проект "БАМ 2.0" возродил и традицию привлечения к работе трудовых студенческих отрядов. Первые такие объединения со специально подготовленными по востребованным рабочим специальностям начали действовать в апреле, а на максимальные обороты стройка вышла в июне этого года.

Более того, недавно стало известно, что участие в строительстве БАМа могут принять и студенты из стран Центральной Азии, в частности Кыргызстана.

Возможность, нужно отметить, хорошая. Студотряды - это мощная подготовительная база для тех, кто хочет стать настоящим профессионалом. На студенческих стройках молодые люди не только получают дополнительные навыки, рабочую специальность и огромный опыт, но и закаляют характер, проходят проверку на прочность и стрессоустойчивость. Кроме того, именно в студенческих отрядах, на таких крупных проектах как БАМ, зарождаются по-настоящему крепкие чувства, формируются устойчивые профессиональные и дружеские связи.

"На мой взгляд, это достаточно интересная интеграционная модель, поскольку нас объединяет общее прошлое в Советском Союзе. Те молодые люди, которые уже родились и выросли вне Советского Союза, они, наверное, вот с помощью таких молодежных проектов смогут, скажем, наверное, укрепить в будущем сотрудничество на пространстве СНГ в рамках Евразийского экономического союза. И я думаю, что вот это ноу хау, возможно, повторится и в других республиках Содружества независимых государств. Тем более, что нас помимо прочего объединяет языковое пространство, стратегическое сотрудничество между государствами", - считает эксперт Игорь Шестаков.

По его словам, студенческие отряды - это способ выстраивания народной дипломатии.

"Потому что закладываются связи не только межгосударственные, но и межличностные. Думаю, что Россия, видимо, взяла на себя вот эту миссию по интеграции именно в совместные экономические проекты. БАМ носит стратегический характер, она связывает Россию с другими странами. И очень хорошо, что участвуют и представители братских республик, такие как Монголия, что тоже расширяет географию проекта", - говорит эксперт.

Необходимо отметить также, что участие кыргызстанцев в проекте "БАМ 2.0" это уникальный для наших молодых людей шанс получить опыт, связанный с применением новейших технологий, разработанных в России. Ну и конечно, стать частью одного из самых глобальных инфраструктурных проектов современности.

В целом, Кыргызстан и Россия очень много работают над воспитанием подрастающего поколения, в том числе и посредством совместных программ образования, трудовых практик, а также научного и культурного обмена. Это помогает нашей молодежи находить общий язык, формировать связи, которые в будущем сблизят наши страны еще больше.