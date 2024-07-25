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В затоплении Оша селевыми потоками обвинили депутата Алмаза Иминджанова

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Одной из причин затопления части города Ош селевыми потоками в Госкомитете национальной безопасности Кыргызстана назвали незаконное приобретение депутатом Ошского городского кенеша Алмаза Иминджанова земельного участка на селеотводном канале площадью 2,2 га, расположенного в южной части микрорайона "Туран". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В рамках возбужденного уголовного дела установлено, что экс-вице-мэр Оша А.Ж.М., экс-начальник УМС мэрии Оша С.А.Э., экс-начальник Ошского филиала ГУ "Кадастр" С.И.Б. и экс-начальник Ошского регионального управления по архитектуре и градостроительству Т.А.А. содействовали депутату Ошского городского кенеша в незаконном приобретении данного земельного участка на селеотводном канале.

После приобретения земельного участка депутат при содействии и одобрения представителей местных органов власти произвёл самовольную засыпку и выравнивание русла природных каналов, соорудив ровную площадку земельного участка для последующей продажи под индивидуальное жилое строительство.

В последствии, единый земельный участок мерою 2,2 га прошел процедуру размежевания на 30 земельных участков, на каждый из которых был выдан Государственный акт о праве на частную собственность. Далее, в целях личного обогащения подозреваемый продал разделенные земельные участки третьим лицам, где в настоящее время построены жилые дома.

В этой связи, из-за отсутствия селеотводного естественного канала в период выпадения атмосферных осадков большие селевые потоки сошли на жилые дома в Оше. В результате, частные жилые дома и прилегающие к микрорайону "Туран" земли были затоплены грязевой жижей, смыта инфраструктура по благоустройству района и возникла реальная угроза жизни жителям.

По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий были задержаны и водворены в СИЗО ГУ ГКНБ КР по городу Ош и Ошской области причастные к незаконному выводу земельного участка ответственные должностные лица А.Ж.М., С.А.Э., С.И.Б. и Т.А.А.. При этом депутат Ошского городского Кенеша Алмаз Иминджанов объявлен в розыск.

ГКНБ продолжается работа по установлению причин и условий, в том числе законности действий местных и государственных органов, повлекших большой ущерб от произошедших селей.


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URL: https://www.vb.kg/438561
Теги:
ГКНБ, задержание, Ош, сель
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