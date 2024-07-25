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В Кыргызстане почти в 3 раза снижены ставки страховых взносов

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере налогообложения и социального страхования". Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

Целью Закона является создание более благоприятных условий для предпринимательства, стимулирования активности, увеличение доступности финансовых ресурсов и облегчения финансового бремени для бизнеса и вывод из теневой экономики.

В частности, согласно Закону снижены ставки тарифов страховых взносов с 27,25% до 12,25%. При этом, работодателем будет уплачиваться – 2,25% и работником – 10%. Новые ставки будут действовать с 1 августа 2024 года.

Однако снижение ставок страховых взносов не будет распространяться для следующих категорий:

– организации, финансируемые из государственного бюджета;

– горнодобывающие предприятия, осуществляющие разработку участков недр общегосударственного значения и имеющие лицензию на пользование недрами общегосударственного значения;

– организации, осуществляющие деятельность по обеспечению (снабжению) электроэнергии, теплоэнергии и газа;

– субъекты предпринимательства, осуществляющие производство и/или импорт алкогольных, табачных изделий и горюче-смазочных материалов, за исключением субъектов, осуществляющих производство и переработку нефтепродуктов, имеющих лицензию на ведение данной деятельности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере лицензионно-разрешительной системы в Кыргызской Республике (переработка нефти и природного газа, за исключением производства в промышленных объемах биоэтанола из растительного сырья и его реализации);

– субъекты, осуществляющие деятельность в сфере сотовой связи;

– интернет-провайдеры;

– коммерческие банки, специализированные финансово-кредитные или кредитные учреждения.

Для улучшения администрирования страховых взносов предусмотрены следующие меры:

– ведение налогоплательщиком актуального реестра наемных работников в личном кабинете налогоплательщика;

– выплата заработной платы юридическими лицами-работодателями в безналичной форме;

– налоговый контроль для уточнения численности наемных работников;

– начисление санкций, пени и штрафов при уменьшении количества наемных работников, а также сумм налогов и социальных выплат в налоговой отчетности.


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URL: https://www.vb.kg/438562
Теги:
ГНС, налоги, Садыр Жапаров
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