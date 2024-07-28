В Токтогуле пройдет общественное обсуждение стратегии туризма района

В Токтогуле 2 августа пройдет презентация и общественное обсуждение стратегии развития туризма и креативных индустрий Токтогульского района. В последствии она станет новым этапом развития уникальной горной территории Кыргызстана.

Кыргызстан признает огромный потенциал креативной экономики для обеспечения устойчивого развития. Это отражено в Национальной стратегии развития на 2018-2040 годы и Национальной программе развития Кыргызской Республики до 2026 года. Кабинет Министров утвердил План действий по развитию креативных кластеров в городах страны на 2024-2026 годы. Он включает разработку программ для местного самоуправления, а также создание региональных брендов и креативных продуктов с учетом местных особенностей.

Для ускорения достижения данных целей ПРООН поддержала администрацию Токтогульского района в проведении исследования о потенциале развития креативного кластера и создании стратегии развития туризма и креативных индустрий региона.

Стратегия определит направление деятельности вновь образованной некоммерческой организации "Дестинация Токтогульского района". Она объединяет усилия местных предпринимателей в сфере туризма.

Встреча пройдет под председательством акима Токтогульского района Джалал-Абадской области Акылбека Тукебаева, при участии мэра города Токтогул Болота Максутбаева, глав айыл окмоту айыльных аймаков, представителей республиканских органов власти и Джалал-Абадской области, администрации Токтогульского района. В обсуждении примут активное участие предприниматели из сфер туризма и креативных индустрий, неправительственных организаций, представители сельского хозяйства и производства, представители туристических сообществ и местные активисты.

Презентация стратегии и общественное обсуждение концепции развития состоится 2 августа в Токтогульском районе.