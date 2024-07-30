"У вас одна печень - одна жизнь!". Интервью с директором РЦКГВГиВИЧ

Каждый год 28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом (World Hepatitis Day) - воспалительным заболеванием печени, которое признано глобальной проблемой здравоохранения. В частности, было установлено, что вирусная инфекция наносит сокрушительный удар не только по печени, но и по всему организму, а в связи с тем, что она легко распространяется, это может стать причиной эпидемии. Какова ситуация c гепатитом в Кыргызстане на сегодня, рассказали в интервью редакции vb.kg директор Республиканского центра по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ Умуткан Чокморова и врач-эпидемиолог Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава КР Султан Суранбаев.

"За 6 месяцев 2024 года по республике зарегистрировано 6152 случая острых вирусных гепатитов против 1785 случаев за аналогичный период 2023 года, отмечается рост заболеваемости в 3,4 раза.

В структуре вирусных гепатитов 98,2% составляет вирусный гепатит А (ВГА). Зарегистрировано 6044 случая ВГА против 1630 случаев в 2023 году, рост в 3,6 раза, в основном регистрируются среди детей до 14 лет (98%).

Согласно мониторингу высокая заболеваемости энтерального гепатита А будет отмечаться в тех регионах, где низкий процент обеспеченности питьевой водой.

Заболеванию характерна сезонность, пик заболеваемости приходиться осенне-зимний период и имеет цикличность, которая повторяется каждые 3-5лет. Последний подъем заболеваемости ВГА отмечено в 2019 году.

Рост заболеваемости гемоконтактных вирусных гепатитов в республике связан введением экспресс тестирования на вирусный гепатит В взрослого населения перед вакцинацией.

За 6 месяцев 2024 года зарегистрирована 54 случаев острого вирусного гепатита (ВГВ) против 100 случаев (1,4) в 2023 году, отмечается снижение в 1,7 раза. Острого вирусного гепатита С (ОВГС) 54 случая (0,8) против 50 случаев (0,7), отмечается рост в 14,3%. Не зарегистрированы случаи вирусного гепатита Д (ВГД) и вирусного гепатита Е (ВГЕ)", - сказали медики.

Как распределяются заболевшие по видам вирусов?

Вирусный гепатит - воспаление ткани печени, вызываемое вирусами. Имеются пять видов, которые вызывают воспаление печени у человека:

- энтеральные вирусные гепатиты A и Е

- гемоконтактные вирусные гепатиты B, C и D.

Заболеваемость какими вирусами распространена в Кыргызстане? И какие из них наиболее опасны в наших условиях?

- В структуре вирусных гепатитов 98,2% составляет вирусный гепатит А, в основном регистрируются среди детей до 14 лет.

Учитывая, что ВГА является социально-обусловленной инфекцией, необходимо в первую очередь проводить мероприятия по обеспечению населения централизованным водоснабжением и усиление санитарно-эпидемиологического надзора на объектах водоснабжения, в ДОО и школах.

Отмечается регистрация случаев гемоконтактных вирусных гепатитов В и С. При отсутствии ранней диагностики и лечения вирусных гепатитов может привести к осложнениям такие как цирроз и рак печени.

Если начать вовремя и соблюдать предписания врача, лечение будет максимально эффективным. Вы сможете остановить развитие гепатита, спасти печень и жизнь.

На сайте центра указано, что с 2023 года все граждане КР могут бесплатно пройти тест на вирусы В и С. Сколько людей воспользовались такой возможностью? И почему только В и С?

Согласно приказам МЗ КР от 2023 года, было введено экспресс-тестирование на вирусный гепатит В взрослого населения перед вакцинацией и серологическое исследование ИФА группы риска КР (доноры, беременные, персонал медучреждений и др.).

С начала 2023 года по республике методом экспресс-тестирования проведено 297661 исследований.

В настоящее время Министерством здравоохранения проводится национальное исследование среди взрослых и детей по вирусным гепатитам, это позволит оценить масштаб распространенности гепатитов среди населения и определить основные риски заражения.

Что необходимо сделать, чтобы снизить число заражающихся? Можно ли предотвратить заболевание?

Одним из путей профилактики и эффективных мер вирусных гепатитов является вакцинация против гепатита В среди населения и обеспечение населения безопасной питьевой водой.

Всё ли есть у врачей Кыргызстана для того, чтобы заниматься профилактикой гепатитов? Достаточно ли ресурсов и медиков?

В 2023 году Кабинетом Министров КР из государственного бюджета закуплено 500 000 доз вакцин против гепатита В для взрослого населения. Также по линии гуманитарной помощи из РФ поступила 150000 доз вакцин. В складах ЦПЗиГСЭН препаратов на 1 июня 2024 года имеются 78986 доз вакцины против гепатита В для вакцинации целевых групп и взрослого населения. Данное количество вакцин рассчитано на две дозы, в дальнейшем планируется закупать вакцины на третью дозу. В 2024 году планировалась Кыргызфармацией закупить 100 000 доз многодозной вакцины.

Достаточно ли ресурсов и финансирования для лечения гепатитом различных форм?

На сегодняшний день материалы для лабораторных исследований и лекарственные препараты для диагностики и лечения вирусных гепатитов закупаются из республиканского бюджета. Лечение и вакцинация вирусных гепатитов проводится бесплатно.

Бесплатные услуги доступны в центрах общеврачебной практики (ЦОВП) или центрах семейной медицины (ЦСМ) по месту проживания и включают в себя консультации врачей; базовые клинические и биохимические исследования (общий анализ крови, общий анализ мочи, АЛТ, АСТ, билирубин); анализы методами ИФА и ПЦР; вакцинацию против гепатита B; ежемесячную выдачу противовирусных препаратов по назначению врача.

Возможно, для лечения нужна какая-то аппаратура в клиниках? Обеспечена ли Республиканская инфекционная больница полностью оборудованием?

На сегодняшний день получены три фиброскана - (аппараты для определения степени поражения печени), но этого недостаточно. Для пациентов с тяжелой формой гепатитов, такими как цирроз печени, необходимо проведение эндоскопической гастродуоденоскопии (ЭГДС) для своевременного лигирования и остановки кровотечения.

Также требуется обеспечение ультразвуковой аппаратурой во всех центрах специализированной медицины (ЦСМ) для эффективной диагностики и мониторинга состояния пациентов.

Насколько наши пациенты обеспечены лекарственными средствами?

На сегодняшний день все пациенты с вирусными гепатитами обеспечены противовирусными препаратами. Получают в центрах общеврачебной практики (ЦОВП) или центрах семейной медицины (ЦСМ) по месту проживания.

Есть ли статьи, которые государство берет на себя в лечении гепатита?

Базовые обследования и лечение неосложненных форм вирусных гепатитов покрываются за счет государственного бюджета в рамках действующей программы государственных гарантий.

Каков протокол лечения гепатитом в КР? Может где-то расписан алгоритм для пациентов - что и как делать, куда идти?

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В 2023 году утверждено новое клиническое руководство по диагностике и лечению гемоконтактных вирусных гепатитов С, В и Д в Кыргызской Республике. В одном из приложений нового руководства содержится информация для пациентов о вирусных гепатитах, которая может помочь им разобраться в необходимых действиях и процедурах лечения.

Обратитесь в регистратуру ЦСМ ил ЦОВП - если вы хотите получить консультацию по профилактике, лечению гепатитов, у вас есть сомнения, вопросы, вам нужна помощь по диагностике и лечению вирусных гепатитов В и С, а также вы хотите прйти вакцинацию против гепатита В. Можете позвонить на горячую линию по вакцинации

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Часто пишут, что в Кыргызстане растет потребность граждан на пересадку печени. Получается во много это также связано с ростом гепатитов?

- Это происходит из-за несвоевременного обращения и несерьезного отношения к лечению заболевания. Вместо того чтобы пройти курс лечения, многие обращаются к знахарям, не выполняют предписания врачей. Если вы заразились - идите к врачам! У вас одна печень - одна жизнь!

Справка: Всемирная организация здравоохранения (далее - ВОЗ) утвердила 28 июля как Всемирный день борьбы с гепатитом (World Hepatitis Day). Дата была выбрана в честь дня рождения американского врача, ученого Баруха Самуэль Бламберга, получившего Нобелевскую премию за открытие в 1965 году вируса гепатита В.