В Минприроды КР состоялась коллегия по итогам первого полугодия 2024 года с участием заместителя председателя кабинета министров КР Бакыта Торобаева, и.о.министра А.Сапаралиева, заместитетелей министров, руководителей региональных и подведомственных учреждений министерства. Также присутствовали начальники управлений и отделов центрального аппарата и сотрудники министерства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе коллегии основным докладчиком выступил первый заместитель министра М.Маметов, который рассказал об основных направлениях министерства и итогах первого полугодия 2024 года.

Так, по части экологии, в Бишкек прибыло 1000 экологически чистых автобусов, а микроавтобусы полностью выведены на окраины города, За счет привезенных автобусов устранено сжигание горючего дизельного топлива, более чем на 100 тонн в сутки.

По городу Бишкек и Чуйской области газифицированы 52 новостройки, подключены к газу котельные в 19 346 домах (74,7 из 25 883 абонентов в городе Бишкек, газифицированы 9 570 абонентов в Чуйской области. Газификация жилмассивов снизила потребление угля на 58 тысяч тонн.

Для подключения к газу и приобретения оборудования гражданам выделяется кредиты под 8% на общую сумму 1,0 млрд сомов. Действует программа субсидирования льготных кредитов в размере сомов через РСК и Айыл Банк. На сегодняшний день 85 потребителей по городу Бишкек получили денежные средства на сумму 11 млн. 584 тыс. сомов.

Всего по республике зарегистрирована деятельность 91 предприятий по переработке отходов. Из них в городе Бишкек находятся 56 заводов, в Чуйской области-14, в Ошской области-6, в Оше - 5, в Джалал-Абадской области - 4, в Таласской, Баткенской, Иссык-Кульской областях - 2, в Нарынской области-1.

Из них 32 по переработке пластиковых отходов, 11 по утилизации медицинских отходов, 10 по переработке бытовых отходов, 9 по переработке бумажных отходов, 6 по переработке железных отходов, 6 по переработке аккумуляторов, 5 по переработке отработанных моторных масел, 4 по переработке автомобильных шин и 6 по переработке различных отходов.

Во исполнения Указа Президента "О неотложных мерах по сохранению экологии озера Иссык-Куль" от 26 апреля 2022 года № 131 проведена инвентаризация санаториев, пансионатов, мест отдыха общего пользования, расположенных в Иссык-Кульской области, выявлено в общей сложности 1127 мест отдыха, в том числе: – имеет очистные сооружения-165; – канализационная система подключена к другим очистным сооружениям зоны отдыха и централизованным очистным сооружениям-208;-новое строительство-39; – без очистных сооружений-754 человека. 754 местам отдыха выданы уведомления (уведомления) об обязательном строительстве очистных сооружений. Кроме того, 165 местам отдыха были выданы уведомления о заключении контрактов на проведение лабораторных анализов образцов очищенных сточных вод.

Даны письменные уведомления о приостановлении деятельности 12 пансионатов, не отвечающих экологическим требованиям.

В рамках национальной кампании "Жашыл Мурас" к 2024 году-запланирована посадка на 8,0 миллиона саженцев. Весной 2024 года по республике высажено 5,6 млн. саженцев.

В целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики "о признании снежного барса национальным символом Кыргызской Республики" от 29 декабря 2023 года № 369 постановлением Кабинета министров Кыргызской Республики от 12 июля 2024 года № 384 размер требований к незаконно добытому снежному барсу составляет от 1,5 млн сомов до 2,0 млн. сомов. умноженное на СОМ. А размер иска за ущерб от незаконной охоты на леопарда аркар-кулджу, оленя (оленя), жейрен составлял 1,0 млн. сомов. поднялся на 1,5 млн. сомов. Всего Службой Экологического -технического надзора при министерстве выявлено 939 случаев нарушений, сумма причиненного государству ущерба составила 41 миллион 106 тысяч сомов, из них произведено 12 миллионов по 741 материалу.

Всего было по 615 материалам произведено 20 миллионов 967 тысяч сомов, производительность составила 51%.

За первое полугодие 2023 года выявлено 474 случая нарушений, сумма причиненного государству ущерба составила 8 миллионов 177 тысяч сомов, по 371 материалам – произведено 6 миллионов 354 тысячи сомов.

По части геологии: Налоги, уплаченные горнодобывающими предприятиями: 15,4 млрд в первом полугодии 2023 года. 14,8 миллиарда сомов в первом полугодии 2024 года. был сом. Налог на валовой доход Кумтора: полугодовые 2023 г. 1.3 миллиарда 3,1 миллиарда сомов в первом полугодии 2024 года. Общий объем выплат за полугодие 2023 года составляет 16,7 миллиарда. За отчетный период 2024 года – 17,9 миллиарда сомов, составил сом, рост составил 7%. За первое полугодие 2024 года увеличен государственный запас золота на 170 тонн. По итогам первого полугодия 2024 года общее количество выданных лицензий на пользование недрами составило 2201", - говорится в сообщении Минприроды КР.