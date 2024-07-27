ЦСМ №6 получило оборудование для лечения гинекологических заболеваний

Вчера, 26 июля 2024 года Врачи без границ (MSF) в Кыргызстане передали медицинское оборудование Центру семейной медицины № 6 в рамках проекта "Женское здоровье". Оборудование предназначено для оказания медицинской помощи при различных заболеваниях репродуктивной системы. В комплект входит коагулятор и аксессуары к нему, а также были переданы другие медицинские изделия.

"Мы получаем от нашего партнера коагулятор Cervix Wisap 6001. Это значительный вклад в наш Центр семейной медицины, так как мы обслуживаем более 35 тысяч женщин, и наличие такого оборудования всегда важно", - сказала директор ЦСМ Асель Тенгизбаева. Это передовое оборудование необходимо для проведения таких процедур, как прижигание эрозий, удаление папиллом, кондилом и различных предраковых образований, что значительно улучшает возможности центра в лечении гинекологических заболеваний.

"MSF в Кыргызстане совместно с Министерством здравоохранения реализует проект по скринингу на рак шейки матки и рак молочной железы на уровне первичной медицинской помощи. Таким образом, для нас очень важно иметь оборудованные ЦСМ, которые могут проводить дальнейшую необходимую диагностику и лечение. Мы рады поддержать ЦСМ №6 как одного из наших партнеров", - отметила доктор Сесиль Катакутан Джойс, медицинский координатор проекта MSF Кыргызстан.

Организация "Врачи без границ" (MSF): MSF – независимая медицинская гуманитарная организация, работающая более чем в 70 странах мира. Основная миссия организации - оказание медицинской помощи тем, кто в ней нуждается, независимо от политических, религиозных или экономических обстоятельств.