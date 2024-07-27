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В Бишкеке демонтировали уже 200 рекламных щитов

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В городе Бишкек продолжается демонтаж металлических рекламных щитов совместно с МП "Тазалык".

Так, столичные улицы покидают рекламные конструкции П, Г и Т-образной формы. Количество демонтирванных щитов достигло 200 единиц.

Со стороны городских служб проводятся разъяснительные работы с предпринимателями о замене их на LЕD-экраны.

Это значительный шаг к обновлению наружной рекламы и улучшению эстетического облика столицы.

Уважаемые предприниматели! Убедительная просьба добровольно демонтировать рекламные конструкции. Замена устаревших металлических конструкций на современные светодиодные экраны позволит придать городу Бишкеку более эстетичный вид.


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URL: https://www.vb.kg/438596
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