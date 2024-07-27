В Бишкеке демонтировали уже 200 рекламных щитов

В городе Бишкек продолжается демонтаж металлических рекламных щитов совместно с МП "Тазалык".

Так, столичные улицы покидают рекламные конструкции П, Г и Т-образной формы. Количество демонтирванных щитов достигло 200 единиц.

Со стороны городских служб проводятся разъяснительные работы с предпринимателями о замене их на LЕD-экраны.

Это значительный шаг к обновлению наружной рекламы и улучшению эстетического облика столицы.

Уважаемые предприниматели! Убедительная просьба добровольно демонтировать рекламные конструкции. Замена устаревших металлических конструкций на современные светодиодные экраны позволит придать городу Бишкеку более эстетичный вид.