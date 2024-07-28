Победители пушкинского конкурса из Таласа побывали в Санкт-Петербурге

Делегации школьников образовательных учреждений Таласской области Кыргызстана – победителей конкурса в честь 225-летия Александра Сергеевича Пушкина побывали в Санкт‑Петербурге.

Делегацию возглавили заместитель полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Таласской области Мира Сейдикеримова и ректор Таласского государственного университета Жыргалбек Шаршембиев.

Визит был организован Комитетом по внешним связям Санкт‑Петербурга совместно с Представительством Россотрудничества в Кыргызской Республике по поручению Управления Президента России по межрегиональным и культурным связям.

Победители конкурса посетили главные достопримечательности Санкт‑Петербурга – Государственный Эрмитаж, Павловск, Кронштадт, исторический мультимедийный парк "Россия - Моя история", Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор, Русский музей, патриотическое объединение "Ленрезерв", Императорский Фарфоровый завод и студию анимационного кино "Мельница".