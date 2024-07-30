В Таджикистане обеспокоились уровнем русского языка у школьников

В Таджикистане обеспокоились тем фактом, что некоторые выпускники школ в республике не владеют русским языком даже на базовом уровне. Об этом заявил министр образования и науки республики Рахим Саидзода, пишет СМИ.

Он сказал, что это обстоятельство "вызывает тревогу". По словам министра, школьные учителя русского языка слишком сосредоточены на грамматике. Он предложил изменить методику преподавания, сделав упор на игровое начало и интерактивное общение, чтобы максимально мотивировать школьников к изучению языка.

Саидзода добавил, что министерство переработало типовые учебные программы изучения русского языка. Сейчас в школах проходят обучающие семинары по новой программе для учителей.

Ранее Росстат раскрыл "портрет" среднестатистического международного мигранта в России. Им оказался состоящий в браке мужчина 20–24 лет без высшего образования родом из Таджикистана.