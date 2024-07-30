Погода
$ 83.55 - 84.17
€ 90.43 - 91.42

В Таджикистане обеспокоились уровнем русского языка у школьников

66  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Таджикистане обеспокоились тем фактом, что некоторые выпускники школ в республике не владеют русским языком даже на базовом уровне. Об этом заявил министр образования и науки республики Рахим Саидзода, пишет СМИ.

Он сказал, что это обстоятельство "вызывает тревогу". По словам министра, школьные учителя русского языка слишком сосредоточены на грамматике. Он предложил изменить методику преподавания, сделав упор на игровое начало и интерактивное общение, чтобы максимально мотивировать школьников к изучению языка.

Саидзода добавил, что министерство переработало типовые учебные программы изучения русского языка. Сейчас в школах проходят обучающие семинары по новой программе для учителей.

Ранее Росстат раскрыл "портрет" среднестатистического международного мигранта в России. Им оказался состоящий в браке мужчина 20–24 лет без высшего образования родом из Таджикистана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438603
Теги:
Таджикистан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  