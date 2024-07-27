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Садыр Жапаров пожелал удачи кыргызским спортсменам на Олимпийских играх

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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров пожелал удачи кыргызским спортсменам на XXXIII Летних Олимпийских играх. Выступление главы государства опубликовано на его странице в соцсети.

"Пусть кыргызским спортсменам сопутствует удача на 33-х Летних Олимпийских играх, и пусть они возвращаются на родину с победами!

Международные Летние Олимпийские игры у нас ассоциируются с тяжелоатлетом Каныбеком Осмоналиевым, бегунами Сатымкулом Джуманазаровым и Марией Кульчуновой.

Выступая под флагом СССР, они прославляли Кыргызстан.

Благодаря этим спортсменам началась эпоха побед, и они стали примером гордости для многих поколений.

Известно, что на пути к независимости страна столкнулась с множеством проблем и не могла уделять должного внимания спортивной сфере.

Однако золотая медаль нашего соотечественника Таланта Дуйшобаева на Олимпиаде в Испании является свидетельством того, что Бог благословляет кыргызов.

Это подтверждает, что достижения вышеупомянутых спортсменов продолжаются и сегодня.

Затем на Олимпийских играх в Пекине наши борцы Канат Бегалиев и Руслан Тумонбаев, упорно сражаясь, завоевали серебряные и бронзовые медали. Таким образом, звезда кыргызского спорта вновь засияла.

Однако не всегда сопутствует успех.

К сожалению, нам не удалось получить право на участие в следующих Олимпийских играх, и удача оказалась не на нашей стороне.

Дорогие соотечественники!

Тем не менее, слава Богу, храбрость наших предков, героя Манаса Великодушного, видимо, передается потомкам, и число наших спортсменов под гордо развевающимся флагом Кыргызстана продолжает расти.

Кыргызский спорт оживляется.

Мы должны сохранить это достижение и поддерживать его развитие!

Да благословит Всевышний наших 16 спортсменов, которые отправились в путь с нашим красным флагом, сверкающим солнечными лучами.

Пусть надежды нашего семимиллионного народа сбудутся.

Пусть Всевышний защитит наших отважных спортсменов, идущих во имя независимого Кыргызстана, придаст им силы и вдохновит на победы во благо нашей Родины.

Желаем нашим спортсменам больших успехов.

Пусть их победы станут символом стойкости и гордости для всего народа.

Пусть слава Кыргызстана приумножается!

Вперёд наши спортсмены!"


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URL: https://www.vb.kg/438607
Теги:
Олимпийские игры, Садыр Жапаров
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