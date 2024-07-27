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ГКНБ задержан аким Кара-Суйского района Темирболот Абыкеев

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В рамках уголовного дела по незаконной выдаче земельных участков в Ынтымакском а/а получены сведения о причастности акима Кара-Суйского района А.Т.А. к незаконным действиям при распределении земельных участков.

В ходе проведения проверочных мероприятий по данному факту, было установлено что Т.А. получил деньги в крупном размере от одного из глав айыл окмоту за оказание содействия и покровительства.

Т.А. был приглашен на допрос в ГКНБ КР по города Ош и Ошской области по результатам которого был задержан и водворен в СИЗО ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области. Ошский городской суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.


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URL: https://www.vb.kg/438610
Теги:
аким, задержание, Кара-Суйский район, ГКНБ
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