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Спортсмены КР приняли участие в Oceanman Kazakhstan-2024

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- Светлана Лаптева
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В зоне отдыха Home Club города Конаев стартовал международный заплыв на открытой воде Oceanman Kazakhstan-2024, сообщает корреспондент NUR.KZ. В этом году соревнования бьют рекорды по количеству участников.

Аким Алматинской области Марат Султангазиев, приветствуя спортсменов, отметил, что Oceanman - не только праздник спорта, но и возможность продемонстрировать туристическую привлекательность региона. "Развитию спорта у нас уделяется особое внимание: почти полмиллиона жителей области, а это 39,5% населения, - спортсмены", - подчеркнул аким.

Серия Oceanman - это международная франшиза, зародившаяся в 2015 году в Италии и Испании.

Сегодня соревнования проходят по всему миру и собирают как профессионалов, так и любителей плавания.

Организаторы предусмотрели дистанции для разных уровней подготовки: от 1 км для новичков до 10 км для опытных атлетов. "Oceanman - это не просто соревнования, это международное движение, которое объединяет как профессионалов, так и любителей плавания", - отмечает Фермин Эгидо, собственник франшизы. Фото: акимат Алматинской области "Мы рады проводить Oceanman в Казахстане уже третий год и видим здесь огромный потенциал. Уверен, что казахстанские спортсмены еще не раз заявят о себе на мировом уровне. Oceanman Kazakhstan по числу зарегистрированных участников стал самым массовым стартом глобальной серии за последние три года", – отметил главный организатор, обладатель франшизы Oceanman Kazakhstan Ералы Оралов. В этом году в заплыве принимают участие более 2 600 пловцов из 17-ти стран мира, включая Россию, Кыргызстан, Узбекистан, страны Европы, Азии и Австралию. Возраст участников варьируется от 7 до 70-ти лет и старше.

"Именно такие масштабные события могут подготовить и воспитать спортсменов высокого класса, а также стать дополнительным импульсом для развития спорта и туризма, как в области, так и в стране", - отметил аким Алматинской области Марат Султангазиев.

В первый соревновательный день прошли заплывы на 10 и 5 километров. Самой популярной стала дистанция "Half Oceanman" (5 км), в которой приняли участие 450 человек. Во второй день соревнований участников ждут дистанции "SPRINT", "OCEANTEАMS" и "OCEANKIDS" (для детей от 7 до 14-ти лет).


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URL: https://www.vb.kg/438621
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