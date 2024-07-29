День Военно-морского флота России отпраздновали в Кыргызстане

В день военно-морского флота России в Кыргызстане прошло несколько мероприятий, посвященных этой дате. Военные моряки в Бишкеке, Караколе и Джалал-Абаде собрались, чтобы почтить память всех, кто когда-то служил на флоте. А еще в память о дружбе и шефстве Киргизской ССР над городом Кронштадтом и линкором Кронштадт.

По сложившейся у военных моряков Кыргызстана традиции этот день начинается у могилы адмирала Темирова.

Затем у памятного знака, посвященного Военно-Морскому Флоту в парке Победы в Бишкеке, состоялось торжественное построение ветеранов и всех причастных к празднику.

Министр обороны генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов поздравил от всего личного состава Вооруженных Сил КР ветеранов ВМФ с профессиональным праздником- Днём Военно-Морского Флота.

Заместитель министра обороны КР полковник Эдиль Осмонов "За активную жизненную позицию в деле Военно-патриотического воспитания молодежи, верности Флоту и Морским традициям в честь дня ВМФ" вручил медаль председателю Союза Ветеранов ВМФ КР полковнику Чолпонбеку Беккельдиеву.

В тот же день на базе 954-ой испытательной базы противолодочного вооружения ВМФ РФ г. Каракол состоялось праздничное мероприятие, посвящённое Дню Военно-Морского Флота ВС РФ.

Военных моряков России поздравили первый заместитель начальника Генерального штаба ВС КР полковник Артур Темиров, военнослужащие в/ч 87366 и представители Министерства обороны Кыргызстана.

Отличившимся военнослужащим - россиянам вручили медали от имени Министра обороны Кыргызстана.