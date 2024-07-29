Погода
$ 83.53 - 84.38
€ 90.43 - 91.42

Военные учения стран ОТГ в Нагорном Карабахе - шаг к единству тюрков

341  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Одной из целей и задач Организации Тюркских Государств (ОТГ) является координация участников по вопросам безопасности. Из-за глобальных геополитических событий в мире, активизации терроризма и возможных будущих конфликтов тюркоязычные государства начали придавать обороне и национальной безопасности важнейшее значение. Именно боевые действия в Карабахе, применение азербайджанской армией новейших видов оружия подтолкнули Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан начать перевооружение и пересмотр имеющихся военных стандартов. Азербайджану удалось создать уникальные вооруженные силы, которые сумели совместить советское/российское оружие и западные/турецкие ударные системы и коммуникационные технологии, а затем успешно применить данный комплекс на поле боя. Азербайджанская армия в ходе 44-дневной Отечественной Войны продемонстрировала в Нагорном Карабахе высший пилотаж военной науки. Военное руководство Баку умело и максимально использовало имеющиеся вооружения и средства в едином железном кулаке, чтопозволило Азербайджану создать превосходство над армянской армией. Это не только ударные БПЛА и высокоточные ракеты, но и ведение спутниковой разведки, четкая координация действий сухопутных войск, артиллерии и сил специальных операций.

Конечно, несмотря на наличие современной военной техники, победа Баку была одержана нелегкой ценой. Разумеется, профессионализм азербайджанских войск появился не вчера и не за один год. Нужно отметить, что на реформы, на модернизацию вооруженных сил Азербайджанской Республики потребовалось не менее двадцати лет и десятки миллиардов долларов. Президент Азербайджана, барс тюркского мира Ильхам Алиев для достижения высокого уровня армии сделал ставку на три ключевых вектора обороны:

1) качественное военное образование - подготовка профессиональных военных специалистов всех родов войск

2) приобретение современных высокоточных ударных орудий и комплексов, средств ведения разведки и сбора информации 3) создание собственного военно-промышленного комплекса.

Причем реализовать вышеуказанные направления Азербайджану удалось несмотря на многолетнее оружейное эмбарго и всяческие препятствия армянского лобби в европейских и американском парламентах. Основным военно-политическим союзником Азербайджана выступила Турция. На протяжении десятилетий тысячи азербайджанских офицеров получали образование в военных учебных заведениях Турции. Победа на войне всегда куется на скамьях военных академий и это бесспорно.

В настоящее время вооруженные силы Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана переживают небывалый прогресс в плане принятия на вооружение беспилотников, зенитно-ракетных комплексов, роботизированных боевых систем и средств разведки. Однако, у кыргызской, казахской и узбекской армий практически нет какого-либо опыта координации действий армейских частей и боевого опыта применения современного оружия и имеющегося вооружения в единой боевой структуре. То есть на небе новейший турецкий ударный беспилотник, а на земле пехота на советском БМП и танке с такой же артиллерией. Вместе все вышеперечисленные орудия и технику задействовать как единое целое в учении сложно, а в реальном боестолкновении будет весьма тяжело. Следовательно, нужно учиться, причем месяцами и годами. В связи с чем, возникает необходимость в проведении ежегодных масштабных военных учений с участием Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Турции в рамках ОТГ на территории Нагорного Карабаха.

Учения тюрков в Карабахе несут в себе огромный геополитический смысл. Это сигнал всем противникам Турана - мы объединяем наши силы. Тем более местность и горный рельеф карабахской земли такой же как в странах центральноазиатского региона. Для тюркоязычных республик Центральной Азии будет полезным изучать и перенимать азербайджанский военный опыт именно на местах вчерашних сражений. Речь идет о военных играх с применением тех же турецких ударных БПЛА, и каждая страна-участница ОТГ может задействовать собственные беспилотники. Также азербайджанские силы спецназа обучат кыргызских, казахских и узбекских коммандос секретам ведения боевых действий в условиях гор и населенных пунктов. Одна из успешных и невероятной операцией азербайджанских сил спецназначения является освобождение города Шуша. Азербайджанские бойцы дабы освободить Шушу скрытно преодолели густые леса, скалы и овраги. Чтобы не выдать своего присутствия звуками стрелкового оружия, азербайджанские спецназовцы вступали в рукопашные схватки с противником. Работа азербайджанской артиллерии, ракетных комплексов, бронетанковых подразделений и медицинской службы в период второй карабахской войны также подлежит тщательному изучению. Это бесценный опыт, который может поднять боеспособность армий государств ОТГ. Как мы видим, нам есть чему научиться у азербайджанских братьев.

Военные учения стран ОТГ в Нагорном Карабахе - это весомый шаг в укрепление военного единства тюрков и безопасности тюркского мира.

Автор: Медербек Корганбаев


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438627
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  