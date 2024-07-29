Военные учения стран ОТГ в Нагорном Карабахе - шаг к единству тюрков

Одной из целей и задач Организации Тюркских Государств (ОТГ) является координация участников по вопросам безопасности. Из-за глобальных геополитических событий в мире, активизации терроризма и возможных будущих конфликтов тюркоязычные государства начали придавать обороне и национальной безопасности важнейшее значение. Именно боевые действия в Карабахе, применение азербайджанской армией новейших видов оружия подтолкнули Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан начать перевооружение и пересмотр имеющихся военных стандартов. Азербайджану удалось создать уникальные вооруженные силы, которые сумели совместить советское/российское оружие и западные/турецкие ударные системы и коммуникационные технологии, а затем успешно применить данный комплекс на поле боя. Азербайджанская армия в ходе 44-дневной Отечественной Войны продемонстрировала в Нагорном Карабахе высший пилотаж военной науки. Военное руководство Баку умело и максимально использовало имеющиеся вооружения и средства в едином железном кулаке, чтопозволило Азербайджану создать превосходство над армянской армией. Это не только ударные БПЛА и высокоточные ракеты, но и ведение спутниковой разведки, четкая координация действий сухопутных войск, артиллерии и сил специальных операций.

Конечно, несмотря на наличие современной военной техники, победа Баку была одержана нелегкой ценой. Разумеется, профессионализм азербайджанских войск появился не вчера и не за один год. Нужно отметить, что на реформы, на модернизацию вооруженных сил Азербайджанской Республики потребовалось не менее двадцати лет и десятки миллиардов долларов. Президент Азербайджана, барс тюркского мира Ильхам Алиев для достижения высокого уровня армии сделал ставку на три ключевых вектора обороны:

1) качественное военное образование - подготовка профессиональных военных специалистов всех родов войск

2) приобретение современных высокоточных ударных орудий и комплексов, средств ведения разведки и сбора информации 3) создание собственного военно-промышленного комплекса.

Причем реализовать вышеуказанные направления Азербайджану удалось несмотря на многолетнее оружейное эмбарго и всяческие препятствия армянского лобби в европейских и американском парламентах. Основным военно-политическим союзником Азербайджана выступила Турция. На протяжении десятилетий тысячи азербайджанских офицеров получали образование в военных учебных заведениях Турции. Победа на войне всегда куется на скамьях военных академий и это бесспорно.

В настоящее время вооруженные силы Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана переживают небывалый прогресс в плане принятия на вооружение беспилотников, зенитно-ракетных комплексов, роботизированных боевых систем и средств разведки. Однако, у кыргызской, казахской и узбекской армий практически нет какого-либо опыта координации действий армейских частей и боевого опыта применения современного оружия и имеющегося вооружения в единой боевой структуре. То есть на небе новейший турецкий ударный беспилотник, а на земле пехота на советском БМП и танке с такой же артиллерией. Вместе все вышеперечисленные орудия и технику задействовать как единое целое в учении сложно, а в реальном боестолкновении будет весьма тяжело. Следовательно, нужно учиться, причем месяцами и годами. В связи с чем, возникает необходимость в проведении ежегодных масштабных военных учений с участием Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Турции в рамках ОТГ на территории Нагорного Карабаха.

Учения тюрков в Карабахе несут в себе огромный геополитический смысл. Это сигнал всем противникам Турана - мы объединяем наши силы. Тем более местность и горный рельеф карабахской земли такой же как в странах центральноазиатского региона. Для тюркоязычных республик Центральной Азии будет полезным изучать и перенимать азербайджанский военный опыт именно на местах вчерашних сражений. Речь идет о военных играх с применением тех же турецких ударных БПЛА, и каждая страна-участница ОТГ может задействовать собственные беспилотники. Также азербайджанские силы спецназа обучат кыргызских, казахских и узбекских коммандос секретам ведения боевых действий в условиях гор и населенных пунктов. Одна из успешных и невероятной операцией азербайджанских сил спецназначения является освобождение города Шуша. Азербайджанские бойцы дабы освободить Шушу скрытно преодолели густые леса, скалы и овраги. Чтобы не выдать своего присутствия звуками стрелкового оружия, азербайджанские спецназовцы вступали в рукопашные схватки с противником. Работа азербайджанской артиллерии, ракетных комплексов, бронетанковых подразделений и медицинской службы в период второй карабахской войны также подлежит тщательному изучению. Это бесценный опыт, который может поднять боеспособность армий государств ОТГ. Как мы видим, нам есть чему научиться у азербайджанских братьев.

Военные учения стран ОТГ в Нагорном Карабахе - это весомый шаг в укрепление военного единства тюрков и безопасности тюркского мира.

Автор: Медербек Корганбаев