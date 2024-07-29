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Новые сроки и правила для регистрации мобильных устройств в КР

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До 15 августа 2024 года объявлена отсрочка на регистрацию мобильных устройств при отсутствии подтверждающих документов, ввезенных в КР до 25 июня 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, также не будут отключаться от сети абоненты сотовых операторов не прошедшие обязательную регистрацию.

В рамках принятых изменений оплата обязательных платежей за регистрацию устройств в размере 600 сом, включая налог на добавленную стоимость и налог с продаж, возлагается непосредственно на реализаторов, импортеров и ритейлеров мобильных телефонов.


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URL: https://www.vb.kg/438631
Теги:
ГКНБ, Кыргызстан, регистрация телефонов, Кабинет министров
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