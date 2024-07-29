В селе Байтик запущен завод керамических кирпичей

Состоялось торжественное открытие завода керамических кирпичей "Байтик курулуш" в селе Байтик Аламединского района. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, на заводе по производству керамического кирпича "Байтик курулуш" с производственной мощностью 150 тысяч кирпичей в сутки работает более 50 человек. Объём капитальных вложений составил 9 млн долл. США, а общая площадь производства занимает 8 000 квадратных метров.

В церемонии участие приняла заместитель министра экономики и коммерции КР Айнура Усенбекова, председатель правления Российско-Кыргызского Фонда развития Артем Новиков, полномочный представитель Президента Кыргызской Республики в Чуйской области Канат Джумагазиев, а также представители Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики.