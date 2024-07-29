ЮНИСЕФ предоставил палатки и защитное снаряжение для МЧС КР

ЮНИСЕФ передал Министерству чрезвычайных ситуаций КР 10 больших палаток и около 5 тыс. единиц защитного снаряжения. Об этом сообщает пресс-служба международной организации.

По ее данным, палатки могут использоваться для размещения людей во время чрезвычайных ситуаций, в то время как защитное снаряжение необходимо для безопасности персонала. Общая стоимость оборудования превышает 5,2 млн сомов.

Официальная церемония передачи прошла в Бишкеке с участием министра чрезвычайных ситуаций Бообека Ажикеева и представителя ЮНИСЕФ в Кыргызстане Саммана Джунг Тапы.

Существуют два варианта палаток, подходящих для теплых и холодных погодных условий. Палатки размером 72 кв. м и 42 кв. м могут использоваться в качестве временных учебных помещений, пунктов питания или медицинских учреждений для детей и другого пострадавшего населения во время чрезвычайных ситуаций. Кроме того, в комплекте имеется специальный брезентовый материал, который можно использовать как настил.

"Мы все являемся свидетелями того, как изменение климата создает новые риски и ставит под угрозу жизни многих кыргызстанцев, особенно детей. Поэтому подготовка и оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации сейчас важнее, чем когда-либо. Я уверен, что это оборудование поможет улучшить работу министерства и обеспечить безопасность населения, особенно детей", - отметил представитель ЮНИСЕФ в Кыргызстане Самман Тапа.

В пакет гуманитарной помощи входят 550 защитных масок и 4370 единиц средств индивидуальной защиты. Это снаряжение жизненно важно для обеспечения эффективной и безопасной работы спасателей при столкновении как с природными, так и с антропогенными опасностями.

По словам министра по чрезвычайным ситуация Бообека Ажикеева, в Кыргызстане как и во многих других странах мира, наблюдается рост чрезвычайных ситуаций связанных с аномальной жарой и аномальными уровнями осадков.

"В чрезвычайных ситуациях самые уязвимые группы – это дети и женщины. Мы благодарны команде ЮНИСЕФ за то, что вы активно работаете вместе с нами. Такое оборудование всегда должно быть у МЧС и может пригодится в самых разных ситуациях", - отметил министр.