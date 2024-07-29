Казахстанец просит президента Кыргызстана защитить интересы его детей

Гражданин Казахстана Рустам Джарлаев выступил с открытым обращением к президенту Кыргызстана Садыру Жапарову, в которой он просит защитить права его детей. По его словам, сложно бороться в одиночку с бюрократической махиной, когда здесь, в Кыргызстане, имеют влияние такие люди, как члены семьи подозреваемого в сотрудничестве с "вором в законе" Камчы Кольбаевым владельца рынка "Мадина" Турсунтая Салимова. Публикуем его обращение без изменений:

"Уважаемый Садыр Нургожоевич!

Меня зовут Рустам Джарлаев, я – гражданин Республики Казахстан, а обратиться к Вам я вынужден из-за ситуации, сложившейся вокруг моих детей, также граждан Казахстана, которые находятся сейчас на территории Кыргызской Республики.

Если вкратце, то суть положение дел сейчас можно обрисовать таким образом: моя бывшая супруга Адиям Кенджиева, находясь в Кыргызстане, всячески препятствует моему общению с нашими общими детьми. Я, как законопослушный гражданин, одинаково уважающий законы Казахстана и Кыргызстана, использовал все доступные законные инструменты решения возникшей проблемы. Но, судя по всему, только вы можете помочь добиться справедливости в этом вопросе. Потому что суды, рассматривающие несколько дел, связанных с вопросом о порядке встреч с детьми и иски о защите чести и достоинства, руководствуются чем угодно, только не буквой закона и не здравым смыслом.

Линию своей "защиты", если это можно так назвать, хотя я не представляю угрозы ни Адиям, ни моим детям, моя бывшая супруга построила на том, что я якобы ее избивал на протяжении всех лет нашей совместной жизни, когда у нас родилось трое долгожданных детей, что продолжаю угрожать ей сейчас, что, несмотря на закрепленный решением суда порядок встреч с детьми я не приезжаю, а только плету интриги и провоцирую конфликты. Для меня до сих пор загадка, зачем она это делает, но, к сожалению, это ее поведение поддерживает и продвигает в СМИ ее представитель Индира Саутова (бывшая помощник депутат ЖК КР). Более того, на этом базируется их утверждения, также озвучиваемые в СМИ, что из-за такого моего поведения со мной не хотят общаться мои родные дети.

Будь все то, что говорят обо мне Адиям Кенджиева и Индира Саутова – правдой, я, возможно, вел бы себя как-то иначе. Но правда в том, что заявленное Кенджиевой или, правильнее будет ее сейчас называть Салимовой (после развода со мной Адиям начала сожительствовать с сыном Турсунтая Салимова – Ильшатом Салимовым) и ее представительницей Саутовой – ложь. И я, в отличие от них, могу доказать свою правоту. И пытался это сделать в установленном Законом Кыргызской Республике порядке.

Так, мой официальный представитель подал исковое заявление в Первомайский суд Бишкека о защите чести и достоинства. Ответчики – Кенджиева и Саутова. Были предоставлены все возможные доказательства, включающие ссылки на видео и хронометраж, указывающий на моменты, содержащие клеветнические заявления. Однако судья Джамиля Акылбекова своими действиями по этому делу вызвала серьезные вопросы относительно объективности и независимости судебной системы Кыргызстана.

Согласно законодательству Кыргызской Республики, суд обязан в течение пяти суток после получения иска вынести определение о принятии его в производство или об отказе. Однако, судья Акылбекова нарушила этот закон, не предпринимая никаких мер в течение двух недель. И только после этого судья Акылбекова вынесла определение об оставлении иска без движения по формальным обстоятельствам, якобы из-за недостаточности доказательств. Мне было дано время до 19 июля для устранения эти якобы недостатков. Хотя по закону в этом и не было необходимости, но, все же, мы с моим официальным представителем приняли решение выполнить все условия судьи, и в срок до 18 июля все документы были приведены в соответствие с требованиями Акылбековой: компакт-диск с видео, нотариально заверенный протокол фиксации видео и его содержания, а также разъяснения по всем вопросам. Однако, несмотря на это, судья Джамиля Акылбекова вновь отказала в рассмотрении иска, утверждая, что недостатки не были устранены. Возникает вопрос: действительно ли предоставленные доказательства были недостаточными, или судья предвзята в своих решениях? Может, она просто тянула время и вообще не собиралась разбираться в вопросе?

Потому что даже такой момент, как утверждение, что я не приезжал в Кыргызстан для встречи с детьми, что, якобы, выписка из системы Пограничной службы КР это доказывает – легко опровергается настоящей выпиской, где показаны все мои пересечения кыргызско-казахской границы. Коих было множество. Кстати, этот момент "защиты" Адиям Кенджиевой и позиция судьи Акылбековой бросает тень на репутацию Пограничной службы при ГКНБ КР. Ну ведь не может у них быть две разные системы, которые по-разному фиксируют пересечения границ гражданскими лицами?

И, в очередной раз, это доказывает лживость заявлений Адиям Кенджиевой, что она "сбежала от меня". Как я ранее заявлял и демонстрировал в суде, и как подтверждается выпиской Погранслужбы не Казахской, а Кыргызской Республики, я лично по ее же просьбе, в совершенно мирном формате привез ее с детьми в Бишкек, к матери Адиям. Но все это суду в лице Акылбековой, судя по всему, было не интересно.

Естественно, что подобные действия судьи подрывают доверие к судебной системе Кыргызстана. Возникает ощущение, что некоторым судьям позволено интерпретировать законы по своему усмотрению и в угоду личным интересам. Такое поведение судьи Акылбековой можно объяснить только двумя вещами: либо она некомпетентна и не понимает основ законодательства, либо имеет место некая договоренность со стороной ответчицы. К слову, если верить отзывам на профильных сайтах, я не единственный, кто стал жертвой некомпетентности судьи Джамили Акылбековой. В дополнение к этому обращению я приложу список ссылок на эти комментарии за разные годы.

Есть еще один момент, который вызывает у меня серьезное беспокойство.

В 2021 году Октябрьский районный суд Бишкека установил график встреч с детьми, который Адиям Кенджиева не исполняла под самыми разными предлогами. В связи с чем было заведено исполнительное производство ПССИ Октябрьского района г. Бишкек. Но и на досудебное предложение ПССИ Кенджиева не реагирует, после чего уже ПССИ вносит представление в УВД Октябрьского района г. Бишкек, а там уже возбуждают уголовное дело в связи с неисполнением ею решения суда.

Октябрьский районный суд Бишкека признал Адиям Кенджиеву виновной в неисполнении судебного решения, наложив на неё штраф в размере 200 расчетных показателей (20 тысяч сомов) и постановил выдворить ее из Кыргызстана. Бишкекский городской суд ее апелляцию отклонил, оставив решение предыдущей инстанции без изменения. Однако Верховный суд, оставив остальные пункты без изменения, отменил выдворение Кенджиевой из Кыргызстана. С одной стороны, это решение важно подтверждением моих заявлений о том, что Адиям Кенджиева (Салимова) препятствовала моим встречам с детьми. Но в целом то в плане реализации моих прав на встречи с детьми ничего не поменялось!

Другой момент, который я до последнего не хотел выносить на публичный суд, но, повторюсь, мне скрывать нечего. Есть еще одна некрасивая история с квартирой, которую я оформил на свою бывшую тещу – С. Кенджиеву, но в последующем ею незаконно завладел отец Нурмухамед Кенджиев. Продал ее и присвоил вырученные средства. Вопрос не в квартире как таковой – ее я приобретал для детей. Но, опять же, в действиях суда, который несмотря на признательные показания отца Адиям, оставил мой иск без удовлетворений.

И очередные ответы без вопросов – это некомпетентность судей или выполняемая ими роль? Кто заказчик того, чтобы и мои интересы, и интересы моих детей растаптывались в Кыргызстане?

Как далеко простирается влияние моего бывшего тестя – отца Адиям – Нурмухамеда Кенджиева (экс-председателя Общественного объединения уйгуров "Иттипак"), и нынешнего мужа Адиям Кенджиевой – Ильшата Салимова и его отца Турсунтая Салимова - экс-депутата Жогорку Кенеша КР V созыва, владельца рынка "Мадина" и председателя Общественного объединения уйгуров "Иттипак", подозреваемого в спонсировании деятельности ныне покойного криминального Камчы Кольбаева и его ОПГ? Имея в Кыргызстане серьезные связи, в том числе в государственных и судебных структурах, могут ли они повлиять на непредвзятость судей?

Адиям Кенджиева ходатайствовала об изменении порядка моих встреч с детьми, определив их до буквально трех часов в последнюю субботу и воскресенье каждого месяца. И то, если в этот момент они не будут где-то "за городом" отдыхать с матерью. Это не мои выдумки – это ходатайство, закрепленное секретарем суда.

Шесть (6!) часов в месяц на общение с детьми, которых любишь, о которых хочешь заботиться, участвовать в их жизни, разделять их интересы, радоваться за их успехи, быть рядом, когда они нуждаются в поддержки. Три часа в день! Простите меня за сравнение, но некоторые люди своих собак дольше выгуливают…

Садыр Нургожоевич! До последнего я надеялся, что мне удастся решить все в рамках закона, прийти к компромиссу. Но эти преступные, не побоюсь этого слова, инициативы Адиям Кенджиевой по порядку встреч с детьми, действия судей, которые принимают, я считаю, противозаконные решения, оставляют мне только путь – обратиться за помощью к Вам.

Я не монстр, не садист, не абьюзер, каким меня бездоказательно пытаются представить Кенджиева и Саутова. Я отец, которого лишили возможности видеться, общаться с детьми – даже по телефону! И я надеюсь, прошу Вас – взять этот вопрос под личный контроль. Не ради меня! Но ради моих детей, которые ни в чем не виноваты! И чтобы судебная система Кыргызстана работала, как часы. Чтобы были защищены права всех – и взрослых, и детей, и отцов не меньше, чем права матерей.

С глубочайшим уважением к Вам и надеждой на справедливость,

Рустам Джарлаев

29.07.2024

Республика Казахстан"