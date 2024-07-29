Погода
$ 83.53 - 84.38
€ 90.43 - 91.42

Казахстанец просит президента Кыргызстана защитить интересы его детей

346  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Гражданин Казахстана Рустам Джарлаев выступил с открытым обращением к президенту Кыргызстана Садыру Жапарову, в которой он просит защитить права его детей. По его словам, сложно бороться в одиночку с бюрократической махиной, когда здесь, в Кыргызстане, имеют влияние такие люди, как члены семьи подозреваемого в сотрудничестве с "вором в законе" Камчы Кольбаевым владельца рынка "Мадина" Турсунтая Салимова. Публикуем его обращение без изменений:

"Уважаемый Садыр Нургожоевич!

Меня зовут Рустам Джарлаев, я – гражданин Республики Казахстан, а обратиться к Вам я вынужден из-за ситуации, сложившейся вокруг моих детей, также граждан Казахстана, которые находятся сейчас на территории Кыргызской Республики.

Если вкратце, то суть положение дел сейчас можно обрисовать таким образом: моя бывшая супруга Адиям Кенджиева, находясь в Кыргызстане, всячески препятствует моему общению с нашими общими детьми. Я, как законопослушный гражданин, одинаково уважающий законы Казахстана и Кыргызстана, использовал все доступные законные инструменты решения возникшей проблемы. Но, судя по всему, только вы можете помочь добиться справедливости в этом вопросе. Потому что суды, рассматривающие несколько дел, связанных с вопросом о порядке встреч с детьми и иски о защите чести и достоинства, руководствуются чем угодно, только не буквой закона и не здравым смыслом.

Линию своей "защиты", если это можно так назвать, хотя я не представляю угрозы ни Адиям, ни моим детям, моя бывшая супруга построила на том, что я якобы ее избивал на протяжении всех лет нашей совместной жизни, когда у нас родилось трое долгожданных детей, что продолжаю угрожать ей сейчас, что, несмотря на закрепленный решением суда порядок встреч с детьми я не приезжаю, а только плету интриги и провоцирую конфликты. Для меня до сих пор загадка, зачем она это делает, но, к сожалению, это ее поведение поддерживает и продвигает в СМИ ее представитель Индира Саутова (бывшая помощник депутат ЖК КР). Более того, на этом базируется их утверждения, также озвучиваемые в СМИ, что из-за такого моего поведения со мной не хотят общаться мои родные дети.

Будь все то, что говорят обо мне Адиям Кенджиева и Индира Саутова – правдой, я, возможно, вел бы себя как-то иначе. Но правда в том, что заявленное Кенджиевой или, правильнее будет ее сейчас называть Салимовой (после развода со мной Адиям начала сожительствовать с сыном Турсунтая Салимова – Ильшатом Салимовым) и ее представительницей Саутовой – ложь. И я, в отличие от них, могу доказать свою правоту. И пытался это сделать в установленном Законом Кыргызской Республике порядке.

Так, мой официальный представитель подал исковое заявление в Первомайский суд Бишкека о защите чести и достоинства. Ответчики – Кенджиева и Саутова. Были предоставлены все возможные доказательства, включающие ссылки на видео и хронометраж, указывающий на моменты, содержащие клеветнические заявления. Однако судья Джамиля Акылбекова своими действиями по этому делу вызвала серьезные вопросы относительно объективности и независимости судебной системы Кыргызстана.

Согласно законодательству Кыргызской Республики, суд обязан в течение пяти суток после получения иска вынести определение о принятии его в производство или об отказе. Однако, судья Акылбекова нарушила этот закон, не предпринимая никаких мер в течение двух недель. И только после этого судья Акылбекова вынесла определение об оставлении иска без движения по формальным обстоятельствам, якобы из-за недостаточности доказательств. Мне было дано время до 19 июля для устранения эти якобы недостатков. Хотя по закону в этом и не было необходимости, но, все же, мы с моим официальным представителем приняли решение выполнить все условия судьи, и в срок до 18 июля все документы были приведены в соответствие с требованиями Акылбековой: компакт-диск с видео, нотариально заверенный протокол фиксации видео и его содержания, а также разъяснения по всем вопросам. Однако, несмотря на это, судья Джамиля Акылбекова вновь отказала в рассмотрении иска, утверждая, что недостатки не были устранены. Возникает вопрос: действительно ли предоставленные доказательства были недостаточными, или судья предвзята в своих решениях? Может, она просто тянула время и вообще не собиралась разбираться в вопросе?

Потому что даже такой момент, как утверждение, что я не приезжал в Кыргызстан для встречи с детьми, что, якобы, выписка из системы Пограничной службы КР это доказывает – легко опровергается настоящей выпиской, где показаны все мои пересечения кыргызско-казахской границы. Коих было множество. Кстати, этот момент "защиты" Адиям Кенджиевой и позиция судьи Акылбековой бросает тень на репутацию Пограничной службы при ГКНБ КР. Ну ведь не может у них быть две разные системы, которые по-разному фиксируют пересечения границ гражданскими лицами?

И, в очередной раз, это доказывает лживость заявлений Адиям Кенджиевой, что она "сбежала от меня". Как я ранее заявлял и демонстрировал в суде, и как подтверждается выпиской Погранслужбы не Казахской, а Кыргызской Республики, я лично по ее же просьбе, в совершенно мирном формате привез ее с детьми в Бишкек, к матери Адиям. Но все это суду в лице Акылбековой, судя по всему, было не интересно.

Естественно, что подобные действия судьи подрывают доверие к судебной системе Кыргызстана. Возникает ощущение, что некоторым судьям позволено интерпретировать законы по своему усмотрению и в угоду личным интересам. Такое поведение судьи Акылбековой можно объяснить только двумя вещами: либо она некомпетентна и не понимает основ законодательства, либо имеет место некая договоренность со стороной ответчицы. К слову, если верить отзывам на профильных сайтах, я не единственный, кто стал жертвой некомпетентности судьи Джамили Акылбековой. В дополнение к этому обращению я приложу список ссылок на эти комментарии за разные годы.

Есть еще один момент, который вызывает у меня серьезное беспокойство.

В 2021 году Октябрьский районный суд Бишкека установил график встреч с детьми, который Адиям Кенджиева не исполняла под самыми разными предлогами. В связи с чем было заведено исполнительное производство ПССИ Октябрьского района г. Бишкек. Но и на досудебное предложение ПССИ Кенджиева не реагирует, после чего уже ПССИ вносит представление в УВД Октябрьского района г. Бишкек, а там уже возбуждают уголовное дело в связи с неисполнением ею решения суда.

Октябрьский районный суд Бишкека признал Адиям Кенджиеву виновной в неисполнении судебного решения, наложив на неё штраф в размере 200 расчетных показателей (20 тысяч сомов) и постановил выдворить ее из Кыргызстана. Бишкекский городской суд ее апелляцию отклонил, оставив решение предыдущей инстанции без изменения. Однако Верховный суд, оставив остальные пункты без изменения, отменил выдворение Кенджиевой из Кыргызстана. С одной стороны, это решение важно подтверждением моих заявлений о том, что Адиям Кенджиева (Салимова) препятствовала моим встречам с детьми. Но в целом то в плане реализации моих прав на встречи с детьми ничего не поменялось!

Другой момент, который я до последнего не хотел выносить на публичный суд, но, повторюсь, мне скрывать нечего. Есть еще одна некрасивая история с квартирой, которую я оформил на свою бывшую тещу – С. Кенджиеву, но в последующем ею незаконно завладел отец Нурмухамед Кенджиев. Продал ее и присвоил вырученные средства. Вопрос не в квартире как таковой – ее я приобретал для детей. Но, опять же, в действиях суда, который несмотря на признательные показания отца Адиям, оставил мой иск без удовлетворений.

И очередные ответы без вопросов – это некомпетентность судей или выполняемая ими роль? Кто заказчик того, чтобы и мои интересы, и интересы моих детей растаптывались в Кыргызстане?

Как далеко простирается влияние моего бывшего тестя – отца Адиям – Нурмухамеда Кенджиева (экс-председателя Общественного объединения уйгуров "Иттипак"), и нынешнего мужа Адиям Кенджиевой – Ильшата Салимова и его отца Турсунтая Салимова - экс-депутата Жогорку Кенеша КР V созыва, владельца рынка "Мадина" и председателя Общественного объединения уйгуров "Иттипак", подозреваемого в спонсировании деятельности ныне покойного криминального Камчы Кольбаева и его ОПГ? Имея в Кыргызстане серьезные связи, в том числе в государственных и судебных структурах, могут ли они повлиять на непредвзятость судей?

Адиям Кенджиева ходатайствовала об изменении порядка моих встреч с детьми, определив их до буквально трех часов в последнюю субботу и воскресенье каждого месяца. И то, если в этот момент они не будут где-то "за городом" отдыхать с матерью. Это не мои выдумки – это ходатайство, закрепленное секретарем суда.

Шесть (6!) часов в месяц на общение с детьми, которых любишь, о которых хочешь заботиться, участвовать в их жизни, разделять их интересы, радоваться за их успехи, быть рядом, когда они нуждаются в поддержки. Три часа в день! Простите меня за сравнение, но некоторые люди своих собак дольше выгуливают…

Садыр Нургожоевич! До последнего я надеялся, что мне удастся решить все в рамках закона, прийти к компромиссу. Но эти преступные, не побоюсь этого слова, инициативы Адиям Кенджиевой по порядку встреч с детьми, действия судей, которые принимают, я считаю, противозаконные решения, оставляют мне только путь – обратиться за помощью к Вам.

Я не монстр, не садист, не абьюзер, каким меня бездоказательно пытаются представить Кенджиева и Саутова. Я отец, которого лишили возможности видеться, общаться с детьми – даже по телефону! И я надеюсь, прошу Вас – взять этот вопрос под личный контроль. Не ради меня! Но ради моих детей, которые ни в чем не виноваты! И чтобы судебная система Кыргызстана работала, как часы. Чтобы были защищены права всех – и взрослых, и детей, и отцов не меньше, чем права матерей.

С глубочайшим уважением к Вам и надеждой на справедливость,

Рустам Джарлаев

29.07.2024

Республика Казахстан"


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438638
Теги:
дети, Казахстан, суд, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  