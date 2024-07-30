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В РФ конфискацию хотят распространить на ближайшую родню коррупционеров

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Конфискацию за коррупционные преступления могут распространить на все имущество виновника и его наследников первой очереди, а не только на незаконно нажитое. Об этом со ссылкой на законопроект сообщает газета "Известия".

Автором законопроекта выступил замглавы комитета Госдумы по экономполитике Михаил Делягин. Депутат считает, что особое внимание на законодательном уровне целесообразно уделить совершенствованию уголовно-правового института конфискации, чтобы имелась возможность применения меры конфискации к нарушителям на системной основе.

"В 2019 году к ней суды прибегли всего лишь к 3,6% осужденных коррупционеров, в 2020 году – 4,1% (291 человек). За получение взятки (статья 290 УК РФ) к конфискации в 2021 году суды прибегли лишь в одном из 10 случаев (только в отношении 96 из 891 осужденных)", – указано в пояснительной записке к документу.

Делягин также отметил, что сейчас суды назначают конфискацию в основном в отношении ценностей и имущества, которое служит вещественным доказательством в ходе следствия, что не позволяет этой мере быть эффективным механизмом борьбы с коррупцией.

Он также заявил, что в соответствии с существующим законодательством декларировать доходы и имущество госслужащие обязаны только в отношении себя, супруга и несовершеннолетних детей, при этом из этого перечня выведены другие ближайшие родственники, что позволяет коррупционерам уйти из-под действия антикоррупционного закона.

Подобную меру планируется применять к преступлениям, совершенным в составе организованной группы и при отказе коррупционера сотрудничать со следствием. Делягин подчеркнул, что помимо усиления мер уголовной ответственности правоприменителям необходимо обеспечить неотвратимость наказания для всех, совершивших коррупционные преступления вне зависимости от статуса и положения в системе власти.

26 июля был задержан бывший замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, затем его арестовали по делу о коррупции. По данным спецслужб, Булгаков был ответственным за материально-техническое обеспечение российской армии. В ФСБ уточнили, что сейчас проводятся следственные действия по установлению причин и условий, способствовавших противоправной деятельности.

На активы и счета генерала Булгакова был наложен обеспечительный арест.


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URL: https://www.vb.kg/438640
Теги:
коррупция, Россия
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