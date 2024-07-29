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При получении взятки задержан сотрудник прокуратуры Айтматовского района

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР совместно с СВР Генпрокуратуры задержан старший помощник прокурора Айтматовского района Таласской области при получении взятки в размере 90 тысяч сомов от субъекта предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были получены сведения о том, что старший помощник прокурора Айтматовского района Таласской области С.Р.Т. вымогает у руководителя компании 100 тысяч сомов для решения вопросов, связанных с налоговыми отчислениями в пользу государства.

И 25 июля 2024 года в служебном кабинете он был задержан при получении взятки в размере 90 тысяч сомов с поличным.

В настоящее время по вышеуказанному факту проводится досудебное производство, в отношении него городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


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URL: https://www.vb.kg/438642
Теги:
прокуратура, Таласская область, взятка
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