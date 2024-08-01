Кыргызпатент презентовал отчет по итогам работы за 1 полугодие

В инновационном центре Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций при кабинете министров Кыргызской Республики состоялась пресс-конференция по итогам работы за первое полугодие 2024 года.

Директор Кыргызпатента Рахат Керимбаева рассказала обо всех направлениях деятельности государственного агентства, подчеркнув, что в целях развития экосистемы интеллектуальной собственности и инноваций Кыргызской Республики и полноценного функционирования рынка интеллектуальной собственности - создаются условия, направленные на укрепление института интеллектуальной собственности, совершенствование механизмов получения прав и защиты, а также создание условий для использования объектов интеллектуальной собственности и последующей их коммерциализации.

Для достижения этих целей и задач, деятельность Кыргызпатента осуществляется по нескольким направлениям: Деятельность Кыргызпатента по предоставлению правовой охраны объектам промышленной собственности, в сфере авторского права и смежных прав​​​​​​​, цифровизации инноваций​​​​​​​, создании инновационной инфраструктуры​​​​​​​, по проекту "40 районов – 40 инициатив"​, в области​​​​​​ нормотворческой деятельности, активно ведет международное сотрудничество, ставится задача и в информировании населения о роли и значении Искусственного интеллекта инноваций.

Говоря о деятельность Кыргызпатента по предоставлению правовой охраны объектам промышленной собственности было отмечено, что Кыргызпатентом автоматизированы многие рабочие процессы патентного делопроизводства и заявки принимаются от национальных и иностранных заявителей, в том числе и через электронную систему подачи заявок. Также предоставляются онлайн-консультации заявителям.

Так на 01 июля 2024 года поступило 20 заявок на выдачу патента на изобретения. В 2024 году поступило 18 заявок на выдачу патента на полезные модели, по сравнению с тем же периодом 2023 года рост составил 260% процентов.

На 01 июля 2024 года заявок на выдачу патента на промышленные образцы не поступало.

В отчетном периоде 2024 года на регистрацию товарных знаков по национальной процедуре поступило 860 заявок, тогда как за аналогичный период 2023 года данный показатель составил 496 заявок, рост составил 73,4 процента.

По Мадридской системе международной регистрации товарных знаков поступило 1497 заявок. За соответствующий период прошлого года данный показатель составил 1403 заявки, рост составил 6,6 процента.

Подробнее остановимся на первых трех направлениях:

Деятельность Кыргызпатента в сфере авторского права и смежных прав охватывает, в первую очередь регистрация объектов авторского права

По состоянию на 01.07.2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года подача заявок на регистрацию объектов авторского права и смежных прав (произведения, исполнения и программы для ЭВМ, а также базы данных) выросла на 0,4 процента. В 2024 году поступило 447 заявок, 445 заявок поступило в 2023 году.

В части выполнения Кыргызпатентом функции организаций, управляющих имущественными правами на коллективной основе заключено 59 договоров о передаче Кыргызпатенту полномочий на управление имущественными правами авторов.

Кыргызпатентом проводится работа и по сбору авторского вознаграждения

За I полугодие 2024 года сумма собранного авторского вознаграждения составила 8 121 489 сомов, что на 26,8 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За аналогичный период 2023 года сумма сбора составила 6 954 795 сом.

Также Кыргызпатентом заключено 197 лицензионных договоров с пользователями на право использования объектов авторского и смежных прав.

Работа в области цифровизации имеет реальное воплощение. Так Кыргызпатентом выполнены работы по созданию системы электронной подписи электронных охранных документов и запущена на сервере по адресу http://verify.patent.kg/. Пробные электронные охранные документы подписаны руководством Кыргызпатента. После утверждения соответствующих нормативных документов система будет введена в эксплуатацию.

Завершена разработка поискового сервиса "Заявки на рассмотрение". Сервис запущен на сервере и работает в тестовом режиме по адресу http://192.168.99.240:8001/. Ведется работа по загрузке информации в базу данных. Поисковой сервис будет введен в эксплуатацию после проведения тестирования и акта - приема.

Концепция и техническое задание на цифровую платформу обеспечения электронного взаимодействия ключевых участников сектора ИС и инноваций с целью объединения заинтересованных лиц субъектов ИС для коммерциализации интеллектуальной собственности (ИС) разработаны. Получены коммерческие предложения от компаний разработчиков, проведена экспертиза и получен положительный ответ Министерства цифрового развития Кыргызской Республики.

Подготовлен перевод технического задания на цифровую платформу "Intellect Market", предназначенную для обмена информацией и сотрудничества между участниками сектора интеллектуальной собственности и инноваций, включая правообладателей, исследователей, предпринимателей, инвесторов и другие заинтересованные стороны. Разработана тестовая система с применением современных технологий, и успешно проведено тестирование кандидатов в патентные поверенные на двух языках.