Дуров сообщил, что у него более ста биологических детей

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что у него более 100 биологических детей в 12 странах, которые появились на свет благодаря донорству спермы.

Предприниматель рассказал, что 15 лет назад один из его друзей попросил его сдать сперму в клинике, поскольку они с супругой не могли иметь детей. Руководитель медучреждения предложил Дурову сдать больше спермы, чтобы анонимно помочь большему числу пар, поскольку "высококачественного донорского материала" не хватает.

"Мне только что сказали, что у меня более 100 биологических детей… Моя прошлая донорская активность помогла более чем 100 парам в 12 странах завести детей. Более того, спустя много лет после того, как я перестал быть донором, по меньшей мере в одной клинике ЭКО моя замороженная сперма все еще доступна для анонимного использования семьями, которые хотят завести детей", - написал Дуров в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, что планирует открыть свой ДНК-код, чтобы его биологическим детям проще было находить друг друга. Предприниматель добавил, что хочет помочь дестигматизировать понятие донорства спермы и побудить большее число здоровых мужчин к сдаче своего донорского материала.

Источник: РИА новости