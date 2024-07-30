Полным ходом идёт строительство стекольной фабрики в Новопокровке

В селе Новопокровка Чуйской области полным ходом идут строительные работы по возведению фабрики по производству различных видов стеклянных материалов, включая простые и цветные стеклопакеты для изготовления окон и фасадов. Об этом сообщает пресс-служба Нацагентства по инвестициям при президенте.

По ее данным, инвестиционный проект реализуется в рамках подписанного трехстороннего Меморандума между Национальным агентством по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики, ОсОО "Гласс Центр" и Узбекской компанией ООО "Maximum Dream" на кыргызско-узбекском бизнес-форуме, состоявшегося 17 июля 2024 года в ходе визита президента Садыра Жапарова в Республику Узбекистан.

Сумма инвестиций составляет более 5 миллионов долларов.

Фабрика будет оснащена полностью современным оборудованием, соответствующим мировым стандартам. Строительство фабрики предполагает создание производственных помещений площадью не менее 5000 кв. м.