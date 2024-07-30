Эдиль Байсалов: В Кыргызстане снижены страховые взносы для бизнеса

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов принял участие в круглом столе, где были презентованы результаты нового Кластерного обследования по многим показателям (КОМП). Об этом сообщает пресс-служба кабмина. По ее данным, в рамках исследования Национальный статистический комитет опросил 7,2 тыс. домохозяйств по всему Кыргызстану по 185 показателям, связанных со здравоохранением, образованием и социальной защитой женщин и детей.

"Мы видим реальный рост уровня жизни населения, отражающийся в росте доходов, потребления и сбережений. Мы рады видеть, что это приводит к улучшению жизни детей, что является для правительства самым главным приоритетом инвестиций в человеческий капитал, инвестиции в будущее, инвестиции в здоровое и образованное население. Это и есть самая главная цель национального развития Кыргызстана", - сказал Эдиль Байсалов.

В ходе своего выступления заместитель Главы Кабмина отметил, что в целях облегчения финансового бремени для бизнеса и вывода их из ненаблюдаемого сектора экономики Президентом Кыргызской Республики подписан Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере налогообложения и социального страхования".

Принятый Закон в первую очередь направлен на снижение бремени по уплате страховых взносов добросовестных работодателей. Если работодатель из собственных средств раньше платил страховые взносы 17,25 процента, то теперь будет платить 2,25 процента.

"Я хочу напомнить, что для большей части частного сектора выплаты в Социальный фонд снижены на 15 процентов, и мы ожидаем, что это позволит добросовестным работодателям в малом и среднем бизнесе повысить заработную плату в ближайшее время наемным работникам не меньше, чем на 10 процентов", - сказал Эдиль Байсалов.